El pleno de Narón apoya las reivindicaciones de los trabajadores de Navantia

Un momento de la sesión plenaria de este jueves Concello

Como cada último jueves de mes, el consistorio de Narón acogió la sesión plenaria mensual en la que se abordaron diversas cuestiones de relevancia para el municipio y que estuvo marcado, en varios de sus puntos, por un intenso cruce de acusaciones entre el ejecutivo local y los grupos de la oposición.

Dos de ellos, sin duda, fueron los de las propuestas de levantamiento de reparo suspensivo relativo a facturas y de reconocimiento extrajudicial de créditos –por un importe, este último, superior a los 676.000 euros– . En el primero, el edil del PP, Germán Castrillón, afeó al gobierno “a forma de traballar e de xestionar fondos públicos”, añadiendo que se trataba de “gastos coñecidos, previsibles e planificables”. El concejal del BNG Geno Carballaeira aludió a una “falta de organización” que se repite “todos os anos coas festas do Nadal”. Desde el Concello, el portavoz de TEGA, Román Romero, explicó que el reparo partió de gastos “imputados a partidas que non eran adecuadas” y recordó que la oposición a este punto derivaría en que “as empresas que fixeron ben os seus traballos, non poderán cobrar”. El pleno sirvió, además, para dar de baja del inventario municipal de bienes las parcelas cedidas a Vipugal para la creación de viviendas públicas, alertando tanto TEGA como BNG sobre la forma de proceder del ejecutivo gallego, en los últimos años, a este respecto.

También para la adhesión del Concello a dos convenios de colaboración: uno con la Consellería y los Sistemas de Responsabilidad Ampliada de Productor (SRAP) en materia de envases domésticos de vidrio de un solo uso y otro, con el departamento autonómico de Educación y la Fegamp para el desarrollo de la Rede de Concellos contra o Acoso Escolar, ambas propuestas aprobadas por unanimidad.

Otras de las cuestiones que salieron adelante fueron la aprobación inicial del reglamento de uso del complejo de la piscina de O Couto y la declaración institucional de apoyo a la plantilla de Navantia, tanto en sus reivindicaciones de carga de traballo como de inversiones estratégicas de futuro.

Además, los acuerdos relativos a la empresa mixta Cosma volvieron a poner sobre la mesa las discrepancias del gobierno local y de la oposición relativas a la gestión del agua –este viernes se celebrará una nueva reunión del consejo de administración–, mientras que en el apartado de mociones, la que más tensión generó fue la presentada por el BNG, en la que se solicitaba una respuesta del Ayuntamiento ante el posible caso de contaminación alimentaria en el Manuela Pérez Sequeiros.

En ella, el cruce de acusaciones por la “falta de información” a los grupos protagonizó buena parte del debate, afirmando el Concello que “as autoridades sanitarias son as que o están investigando. A día de hoxe temos indicios, pero non a certeza”, defendió la alcaldesa, Marián Ferreiro. De las diferentes propuestas presentadas por los partidos con representación que contaron con el visto bueno de la corporación estuvo la del BNG sobre las necesidades de inversión en el IES As Telleiras –en la que se abordaron las carencias generalizadas en los centros educativos del municipio y la falta de inversión de la Xunta en los mismos–; las de los populares sobre la seguridad vial y el mantenimiento de pasos de peatones y sobre la problemática del lobo; o la del PSdeG-PSOE para la fiscalización del gasto hídrico y la comparecencia del gerente responsable ante el consumo anómalo en el campamento de Freixeiro.