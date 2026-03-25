Triunfo del CEIP Virxe do Mar de Narón en las VII Olimpíadas Escolares de Seguridade Viaria

Olimpíadas de Seguridade Vial en Narón Cedida

El Pazo da Cultura de Narón acogió este miércoles por la mañana las VII Olimpíadas Escolares de Seguridade Viaria, una cita en la que salió triunfador el CEIP Plurilingüe Virxe do Mar. En el evento tomaron parte alrededor de 300 escolares de 5º de Primaria de los centros naroneses, alzándose con el segundo puesto el Colexio Ayala, seguido en tercera posición por el CPR Santiago Apóstol.

Esta jornada llegó tras varias semanas de preparación en las aulas, en las que los menores trabajaron con contenidos relacionados con la materia, entre los que se incluyeron los primeros auxilios, el respeto por el medio ambiente y la movilidad sostenible.

El edil de Seguridade Cidadá, José Oreona, inauguró ayer la cita, destacando el “nivel demostrado polo alumnado e a importancia de traballar na seguridade viaria desde idades temperás, non só como coñecemento, senón como hábito diario”.

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Desde el Consistorio naronés explican que, durante la final, los equipos se enfrentaron a diferentes pruebas: un cuestionario teórico a través de la plataforma Kahoot, la actividad creativa ‘Aula de Xogo’, el reto ‘A Palabra Oculta’ y prácticas vinculadas con la circulación segura.

Tanto Oreona como la alcaldesa, Marián Ferreiro, se encargaron de entregar los diplomas a los finalistas y las medallas a los ganadores. Como premio, el Virxe do Mar recibió dos láminas con señales de tráfico cedidas por CNAE y entradas de cine. Mientras, el alumnado del Santiago Apóstol gozará de una visita al Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais (Citeni) del Campus ferrolano y los escolares del Ayala de un bautismo de mar. Con esta propuesta, el Concello naronés busca reformar su programa de educación vial, sumando formación y participación para fomentar conductas seguras.