Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

Triunfo del CEIP Virxe do Mar de Narón en las VII Olimpíadas Escolares de Seguridade Viaria

Ayala y Santiago Apóstol se hicieron con el segundo y el tercer puesto

Redacción
25/03/2026 20:24
olimpiadas de seguridade vial naron
Olimpíadas de Seguridade Vial en Narón
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Pazo da Cultura de Narón acogió este miércoles por la mañana las VII Olimpíadas Escolares de Seguridade Viaria, una cita en la que salió triunfador el CEIP Plurilingüe Virxe do Mar. En el evento tomaron parte alrededor de 300 escolares de 5º de Primaria de los centros naroneses, alzándose con el segundo puesto el Colexio Ayala, seguido en tercera posición por el CPR Santiago Apóstol.

Esta jornada llegó tras varias semanas de preparación en las aulas, en las que los menores trabajaron con contenidos relacionados con la materia, entre los que se incluyeron los primeros auxilios, el respeto por el medio ambiente y la movilidad sostenible.

El edil de Seguridade Cidadá, José Oreona, inauguró ayer la cita, destacando el “nivel demostrado polo alumnado e a importancia de traballar na seguridade viaria desde idades temperás, non só como coñecemento, senón como hábito diario”.

Imagen de archivo de una actividad en el CEIP Virxe do Mar

Vuelven las “Olimpíadas Escolares de Seguridade Viaria” a Narón con 300 participantes

Más información

Desde el Consistorio naronés explican que, durante la final, los equipos se enfrentaron a diferentes pruebas: un cuestionario teórico a través de la plataforma Kahoot, la actividad creativa ‘Aula de Xogo’, el reto ‘A Palabra Oculta’ y prácticas vinculadas con la circulación segura.

Tanto Oreona como la alcaldesa, Marián Ferreiro, se encargaron de entregar los diplomas a los finalistas y las medallas a los ganadores. Como premio, el Virxe do Mar recibió dos láminas con señales de tráfico cedidas por CNAE y entradas de cine. Mientras, el alumnado del Santiago Apóstol gozará de una visita al Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais (Citeni) del Campus ferrolano y los escolares del Ayala de un bautismo de mar. Con esta propuesta, el Concello naronés busca reformar su programa de educación vial, sumando formación y participación para fomentar conductas seguras.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Visita de MArtina Aneiros a Galicia Telemática en Narón

La Xunta apoya acciones formativas para personas desempleadas en la comarca
Redacción
olimpiadas de seguridade vial naron

Triunfo del CEIP Virxe do Mar de Narón en las VII Olimpíadas Escolares de Seguridade Viaria
Redacción
Clientes en el centro comercial Odeón de Narón

El sorteo de la Bonoloto deja 68.985 euros en Narón, el mayor premio repartido en este sorteo
Redacción
Un instante de la sesión

El PP de Narón plantea mejoras en la señalización horizontal y vertical de los barrios naroneses
Redacción