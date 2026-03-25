La Xunta apoya acciones formativas para personas desempleadas en la comarca

Visita de MArtina Aneiros a Telemática Galicia en Narón Cedida

La Xunta ha ampliado en 20 millones de euros el crédito de la nueva convocatoria de acciones formativas para personas desempleadas (AFD). Esta ampliación, junto al crédito inicial de 40 millones de euros, eleva el presupuesto final hasta los 60 millones de euros. La convocatoria se enmarca en el rediseño integral de la formación para el empleo que está impulsando la Xunta y que apuesta por la flexibilización, la agilidad, la conexión con el mercado y la atención a la demanda efectiva de las personas participantes.

Así lo explicó la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, en una visita a la empresa Telemática Galicia, en Narón, beneficiaria de la convocatoria anterior de la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración.

La empresa está impartiendo tres cursos con una aportación de más de 218.000 euros por parte de la Xunta.

Aneiros recordó, asimismo que el plazo de solicitudes estará abierto hasta el 30 de noviembre. En la anterior convocatoria se beneficiaron 12 entidades de Ferrolterra que realizaron 33 acciones formativas