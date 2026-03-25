Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

La Xunta apoya acciones formativas para personas desempleadas en la comarca

La delegada territorial visitó la empresa radicada en Narón Telemática Galicia, beneficiaria de las ayudas para tres cursos

Redacción
25/03/2026 20:33
Visita de MArtina Aneiros a Galicia Telemática en Narón
Visita de MArtina Aneiros a Telemática Galicia en Narón
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Xunta ha ampliado en 20 millones de euros el crédito de la nueva convocatoria de acciones formativas para personas desempleadas (AFD). Esta ampliación, junto al crédito inicial de 40 millones de euros, eleva el presupuesto final hasta los 60 millones de euros. La convocatoria se enmarca en el rediseño integral de la formación para el empleo que está impulsando la Xunta y que apuesta por la flexibilización, la agilidad, la conexión con el mercado y la atención a la demanda efectiva de las personas participantes.

Así lo explicó la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, en una visita a la empresa Telemática Galicia, en Narón, beneficiaria de la convocatoria anterior de la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración.

La empresa está impartiendo tres cursos con una aportación de más de 218.000 euros por parte de la Xunta.

Aneiros recordó, asimismo que el plazo de solicitudes estará abierto hasta el 30 de noviembre. En la anterior convocatoria se beneficiaron 12 entidades de Ferrolterra que realizaron 33 acciones formativas

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Visita de MArtina Aneiros a Galicia Telemática en Narón

La Xunta apoya acciones formativas para personas desempleadas en la comarca
Redacción
olimpiadas de seguridade vial naron

Triunfo del CEIP Virxe do Mar de Narón en las VII Olimpíadas Escolares de Seguridade Viaria
Redacción
Clientes en el centro comercial Odeón de Narón

El sorteo de la Bonoloto deja 68.985 euros en Narón, el mayor premio repartido en este sorteo
Redacción
Un instante de la sesión

El PP de Narón plantea mejoras en la señalización horizontal y vertical de los barrios naroneses
Redacción