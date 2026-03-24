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Narón

El sorteo de la Bonoloto deja 68.985 euros en Narón, el mayor premio repartido en este sorteo

Es un acertante de segunda categoría, ya que la primera quedó desierta

Redacción
24/03/2026 22:59
Clientes en el centro comercial Odeón de Narón
Clientes en el centro comercial Odeón de Narón
Daniel Alexandre
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El sorteo de la Bonoloto de este 24 de marzo ha dejado en el concello de Narón la cantidad de 68.985 euros, resultado de un boleto con cinco aciertos más el complementario.

El acertante selló su boleto en la administración correspondiente con el  Centro Comercial de Narón, en la carretera de Castilla, con los números coincidentes con el premio de este martes: 06/10/22/30/39/41 y complementario el 04. El reintegro fue para el número 3.

El bote de Primera Categoría ha quedado desierto y así las cosas Narón registra el premio más importante repartido en todo el territorio nacional en este sorteo, compartido únicamente con otro acertante de la población de Las Lagunas, en Málaga.

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