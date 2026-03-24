El programa ‘Vacacións en paz’ busca familias para acoger a niños saharauis este verano

Una edición anterior del programa 'vacacións en Paz' Archivo

La asociación Solidaridade Galega co Pobo Saharaui (Sogaps) vuelve a convocar este año el programa ‘Vacacións en Paz’ que trae a la comarca a niños y niñas de los campamentos de Tinduf, huyendo de las altas temperaturas del verano.

La entidad hace un llamamiento a las familias de Narón y comarca para que participen en esta convocatoria de 2026, que apoya un año más el Concello.

El programa permite la acogida en Galicia de niños y niñas procedentes de los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia, que pasarán los meses de verano con familias gallegas. Su llegada está prevista para comienzos de julio, permaneciendo fuera de los campamentos cuando las condiciones climáticas son especialmente extremas, con temperaturas que pueden superar los 50 grados.

Desde la entidad promotora, destacan la importancia de la implicación ciudadana. En Galicia, alrededor de 300 familias participan cada año en este programa, ofreciendo acogida, convivencia y apoyo a los menores durante su estancia.

“Vacacións en Paz” tiene como objetivo ofrecerles una experiencia vital enriquecedora, que les permita conocer otras formas de vida, acceder a revisiones médicas, mejorar su alimentación y participar en actividades, al tiempo que se promueve la sensibilización social sobre la realidad del pueblo saharaui y se fomentan valores de solidaridad y respeto.

De casi un centenar a una decena, la acogida de niños saharauis cae en picado en Ferrolterra Más información

La iniciativa forma parte de un movimiento solidario consolidado en Galicia desde el año 1991, orientado a dar respuesta a las necesidades humanitarias de la población refugiada saharaui y a reforzar los lazos históricos, culturales y humanos entre Galicia y el Sáhara, donde el castellano sigue siendo una lengua de uso habitual entre la población.

Las familias interesadas en participar en esta iniciativa de acogimiento temporal pueden dirigirse a la Sogaps a través del número de teléfono 986 262 637 o en el mail: info@sogaps.org.