El PP de Narón plantea mejoras en la señalización horizontal y vertical de los barrios naroneses

Un instante de una sesión plenaria Daniel Alexandre

El Partido Popular de Narón elevará al pleno este mes una moción sobre el mal estado de los pasos de peatones del municipio, indicando que se trata de una demanda cada vez más creciente por parte de los vecinos y vecinas de Narón, tanto en el casco urbano como en las zonas rurales.

“El número de quejas que nos llegan no para de aumentar, es gente preocupada por su seguridad, especialmente de padres y madres”, señaló el representante de los populares, Germán Castrillón.

La propuesta contempla arreglos de mejora en las señalizaciones horizontales, desgastadas por el paso del tiempo y la constante circulación de vehículos por los pasos de peatones. En muchos casos, las pintadas no se aprecian, y en otros se borró por completo la marca del paso. “Esta situación requiere suma importancia, puesto que se trata de la seguridad de los vecinos de Narón”, apuntan desde la formación popular.

En cuanto a las señales verticales, insisten en que sería conveniente llevar a cabo actuaciones de mantenimiento. Si bien es unha situación que se extiende a la totalidad del municipio, destaca la preocupación por las zonas con mayor tránsito peatonal, como en el barrio de A Gándara o en Alto do Castiñeiro. En el caso del barrio de A Solaina, la situación se agrava, pues ocurre en las proximidades del colegio, suponiendo un gran peligro para los niños y las niñas del centro escolar.

Por todo, el Partido Popular exigirá en el pleno la realización de obras de mejora y mantenimiento de la señalización tanto vertical como horizontal de los pasos de cebra.

Además, solicitará al gobierno local la realización de un estudio de nuevos pasos donde, por la concentración de servicios y establecimientos, sean necesarios en beneficio de incrementar la seguridad.

Finalmente, los populares reclamarán un plan periódico de conservación de los pasos de peatones, ya que “queremos garantías de que la seguridad de los ciudadanos es lo principal para el gobierno local, no podemos llevar a pleno estas actuaciones si luego vuelven a descuidar los pasos”, concluyó Germán Castrillón.