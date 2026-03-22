Festival Singular, más que espectáculos, eje del sector de las artes escénicas a nivel mundial

En la ronda de negocios, entre otros encuentros, participó Gustavo Zidán (director del INAE y del Fidae, con quien mantiene un acuerdo el Festival Singular) Jorge Meis

El Festival Singular que sacude el ambiente del Pazo da Cultura de Narón cada mes de marzo, que este año está celebrando su XI edición desde que lo inauguró el día 6 José Sacristán, acaba de despedir este fin de semana las actividades paralelas que constituyen una pieza clave tanto para el evento como para el desarrollo profesional de las artes escénicas a nivel internacional. Aparte de ofrecer distintas formaciones, la iniciativa despunta por abrir espacios de encuentro entre programadores de distintos puntos del mundo con artistas de toda Galicia, materializándose en carteles y currículums enriquecidos, así como por un potente cartel de espectáculos que continuarán con los tres últimos este viernes, sábado y domingo.

Entre los profesionales que se congregaron en este hervidero cultural estos días estuvo, un año más, Gustavo Zidán, el director del Instituto Nacional de Artes Escénicas –INAE– de Uruguay, que da cuenta del interés que suscita este proyecto a tantos kilómetros de distancia: “es un espacio donde realmente tenemos una oferta importante y siempre atractiva porque entendemos que la escena gallega está pasando por un muy buen momento”, destaca, haciendo hincapié en la “amplitud expresiva” de este auge, constatable en campos tan distintos como “el teatro, la danza, el circo, propuestas de calle, de sala, infantiles y de familia, para adultos...”.

Con este coincide Marcelino Martín, director del Festival Internacional de Arte de Calle ‘Mueca’, de Puerto de la Cruz (Tenerife), que ya tiene programadas compañías gallegas para este año y, después de la ronda de negocios que despidió las actividades paralelas del Festival Singular, también para 2027.

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Se trata de intercambios artísticos de un valor inestimable para los artistas, que les permiten, como en este último ejemplo en Tenerife, que se ha convertido en un auténtico “fenómeno social”, tal como señala Luciano Fernández, director del Padroado da Cultura, que moviliza a miles de personas y transforma por completo unas calles en las que también se lució “Alxibeira con un grupo de Senegal”, recuerda Marcelino Martín, referenciando al colectivo de música y baile tradicional fundado en el seno del patronato naronés.

Tanto Zidán como Martín son miembros fundadores de la Red Eurolatinoamericana de Artes Escénicas –Redelae–, una entidad en la que se integra el Festival Singular que organiza el Padroado da Cultura de Narón, de la misma manera que se agrupan los eventos que impulsan en sus respectivos lugares de origen (Festival Internacional de Arte de Calle ‘Mueca’ y Festival Internacional de Artes Escénicas –Fidae–). De hecho, dicha alianza internacional celebra todos los años una asamblea en el marco del Singular.

Así, existe una retroalimentación entre todos los implicados y, de la misma manera que las compañías gallegas salen a fuera, también se realiza a la inversa. Según explica el director del INAE, “a través del Festival Singular también se abre una puerta de ingreso para propuestas latinoamericanas: en el caso de Uruguay ya estamos en la tercera o cuarta compañía que está visitando Galicia, y han venido de Argentina, de Chile, de Cuba...”. Esta sinergia no solamente nutre las programaciones de los grandes eventos sino también la oferta habitual de teatros como el propio Pazo da Cultura.

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En la ronda de negocios de esta XI edición, un formato que se estrenó en el Festival Singular hace seis años, con este 2026 incluido, participaron un total de ocho países: España (con representación de Galicia y Canarias), EEUU (Chicago y Nueva York), Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Con vistas al intercambio artístico y para optimizar los procesos, siempre se realiza un trabajo previo en el que, entre cientos de propuestas se selecciona una quincena “que consideramos más interesantes, con más posibilidades de poder ser exportadas”, apunta Luciano Fernández.

Exportación

La estancia de Marcelino Martín y Gustavo Zidán en Narón les permitió disfrutar de la propuesta canaria (‘Sahara. La barca del desierto’, de Unahoramenos Producciones) así como de la adaptación de ‘La mujer rota’ de Simone de Beauvoir, con la interpretación de Anabel Alonso. No obstante, en el caso de Zidán, no pudo dejar pasar ‘Ser humana’, el espectáculo que llevó a escena Angie Oña el pasado viernes 13, “resultado de un acuerdo que tenemos entre el Festival Singular y el Instituto Nacional de Artes Escénicas de Uruguay”.

Fruto de este convenio se exportó el año pasado ‘Iribarne’, de ButacaZero, y, este año, “la compañía gallega que va a viajar en octubre al festival, al Fidae, y que va a participar en las tres sedes, va a ser Sarabela Teatro”, desvela el director del Padroado da Cultura.

Nacimiento

La idea de este evento surgió en la época en la que Luciano Fernández era “miembro de la junta directiva de la Red Española de Teatros Públicos, que hicimos un estudio sobre el trabajo de la mujer en las artes escénicas”, rememora. A pesar de lo que se pudiera presuponer, al menos en aquel momento, menos del 30% del elenco en los montajes teatrales en España estaba constituido por actrices. Sumado a la apreciación de un “bum de los monólogos de comedia”, que se distancian por completo de las artes escénicas, el responsable del Padroado pensó en lo interesante que resultaría una propuesta que revalorizara al mismo tiempo los textos teatrales unipersonales y la labor de las mujeres en el sector.

La perspectiva feminista continúa vertebrando la programación: “desde que empezamos, siempre, como mínimo, el 80% de los espectáculos están protagonizados por mujeres, y todos son teatrales”. En relación con este sector de los monólogos, Marcelino Martín anima a “abrir la mirada”, ya que se trata de un género que admite cualquier arte escénica, desde el circo hasta la danza y que “solo lo pueden transitar los y las buenas intérpretes”, valora Gustavo Zidán.

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Si la primera edición del Festival Singular ocupó cuatro días y en la segunda se añadió por primera vez una actividad complementaria, una mesa redonda, ya desde la cuarta convocatoria abarca todos los fines de semana del mes. El director no mide el éxito exclusivamente por las entradas, dejando a un lado los “sold out” de los cabezas de cartel y valorando que, por ejemplo, solo con la pieza de Unahoramenos, que toca de lleno la relación del Sáhara Occidental con España, “ya hemos superado la cantidad de público de todo el festival del año pasado, y económicamente, con esta función ya rebasamos en 5.000 euros la recaudación con respecto al 2025”, celebra Luciano Fernández, sobre todo teniendo en cuenta que aún quedaban dos piezas por representar aparte de las tres del próximo fin de semana.

Último fin de semana de espectáculos, íntegro en gallego Este XI Singular, que cuenta con el apoyo de la Diputación, la Axencia Galega de Industrias Culturais y Redelae, terminará con un fin de semana íntegro de obras en gallego. Los últimos días empezarán el viernes 27, a las 20.30 horas, con Bea Campos y ‘Chegar e encher’, un monólogo teatral en el que se mezclan narración oral, improvisación y cabaré. La coproducción de Mariña Lestón y el Centro Drámático Galego ‘Costa da Morte, cartografía dun naufraxio’, con relatos y canciones populares en directo, dará continuidad al cartel (sábado 28, 20.00h) que cerrará Marta Ortiz ante público infantil y familiar (domingo 29, 18.00h), disfrutando de los cuentos, teatro de objetos y música de ‘Canta, buguina, canta’.