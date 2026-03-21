Narón se rinde a lo vintage en una nueva edición de su exitosa feria dedicada a las antigüedades

Feira de Antigüedades Jorge Meis

Un año más Narón volvió a convertirse en la capital del coleccionismo, las antigüedades y lo vintage. La feria que cada año llena el Pavillón da Mocidade no defraudó nuevamente y se llenó en la primera de las dos jornadas de celebración, pese a que el buen tiempo animaba más a exteriores que a interiores, como el de la propuesta.

El amplio horario de desarrollo hizo que no se produjesen grandes aglomeraciones aunque el evento continuó atrayendo un año más a personas de todas las edades, con una mayor presencia de jóvenes y mediana edad, que ya sea en un puesto o en otro encontraron lo que buscaban –mueble pequeño, adornos, joyas– y lo que no esperaban llevarse, pero que los atrajo por su precio, su calidad o su originalidad. Así, aunque la feria repite hasta dos veces al año, no supone que se ofrezcan los mismos productos sino que la variedad es enorme, desde piezas únicas de mobiliario antiguo, objetos de decoración, monedas, libros, útiles de labranza, sellos, artesanía o discos, entre muchos otros elementos vinculados al mundo del coleccionismo y de lo vintage.

Feria de Antigüedades en el Pabellón da Mocidade, en Narón Jorge Meis

Como explica el responsable de la iniciativa, el evento, pese a contar solo con siete ediciones, está más que consolidado y se diferencia de otros del mismo estilo que se celebran en distintas ciudades de Galicia. Así, indica que más que antigüedad y coleccionismo, como sucede en A Coruña o Vigo, donde se llevan a cabo ferias de este tipo, lo que prima en Narón es lo vintage, con especial querencia hacia el mueble pequeño y auxiliar y con la diferencia, además, de que el público que acude es más joven, no el coleccionista de mayor edad, como sucede en otras celebraciones.

La Feira de Antigüidades, Coleccionismo e Vintage, con entrada libre, continuará celebrándose este domingo 22, en horario de mañana y tarde –de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas– y reúne a profesionales y aficionados llegados de diferentes puntos de España, ofreciendo al público una amplia variedad de artículos de todo tipo y para distintos gustos y bolsillos.

El evento atrae a público de todas las edades Jorge Meis

Los cientos de personas que este sábado pasaron por Narón hacen que desde el Concello consideren ya que es un evento a señalar en el calendario, con mucho futuro, y, en este sentido, seguirán manteniendo sus dos citas anuales para atraer, además, como ya sucede, a público de otros municipios que se desplazan ex profeso a la feria.