Tres días de Festival Singular en Narón con Unahoramenos, Anabel Alonso y Atenea García

Una escena de la propuesta que tendrá lugar esta noche, a partir de las 20.30 horas, de mano de la productora canaria Cedida

El Pazo da Cultura de Narón está viviendo uno de sus meses más destacados del año con la celebración del Festival Internacional Singular, un evento único en Galicia que en este 2026 alcanza ya su XI edición.

Desde el día 6 y hasta el próximo domingo 29, este escenario acoge espectáculos unipersonales de la mano de profesionales de las artes escénicas con una amplia trayectoria, además de actividades complementarias, como el que ofrecerá este viernes, coincidiendo con la celebración a nivel mundial del Día de la Narración Oral, la compañía de origen canario Unahoramenos.

‘Sahara. La barca del desierto’ es el título que llevará a escena este proyecto veterano, nacido en 1999 bajo el nombre de Producciones del Mar, que se fue ganando el reconocimiento del público tanto dentro como fuera del archipiélago hasta que en 2014 se puso al volante de todas las propuestas Mario Vega.

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El cambio de trayectoria se materializó en obras que tuvieron un inestimable reconocimiento, desde ‘Me llamo Suleimán’ (2015), con seis Premios Réplica, y ‘Los malditos’ (2016), por la que Unahoramenos se convirtió en la primera compañía canaria en ser nominada a los Max, hasta ‘Moria’ (2021), que ganó este último galardón en la categoría de Mejor labor de producción.

El año pasado se estrenó el espectáculo que llevará este viernes, a partir de las 20.30 horas, al XI Festival Singular. Con la interpretación única de Marta Viera, ‘Sahara. La barca del desierto’ parte de la historia de una enfermera canaria que se desplaza al Sáhara Occidental, donde se enamora de Yahadih y conoce a Mercedes, para hablar de la lucha de un pueblo y del abandono de España.

Fin de semana

La productora de artes escénicas y audiovisuales Lazona, que también se dedica a las series y al teatro, dará continuidad al evento, en este caso a partir de las 20.00. Sobre el escenario, el público se encontrará nada menos que a la actriz vasca Anabel Alonso, interpretando una versión del título homónimo de Simone de Beauvoir ‘La mujer rota’, con la dirección de la argentina Heidi Steinhardt.

El soliloquio en el que se basa ‘Monólogo’, uno de los tres relatos incluidos en la obra de la filósofa francesa, lo hizo idóneo para ser transformado en un monólogo teatral. Así, la intérprete encarna a Murielle en una nochevieja que pasa sola, en su casa, viviendo una tragedia que al mismo tiempo es comedia.

La narradora oral Atenea García será la protagonista del domingo, a las 18.00 horas, con una propuesta dirigida especialmente al público familiar que además se incluye en la programación con motivo del Día Internacional de la Narración Oral que impulsan el Festival Atlántica, Sete Falares y NOGA.

En este caso, el cuento se combina con la manipulación de objetos y la participación de los espectadores como ingredientes fundamentales para la historia. Mediante la aparición de los personajes más peculiares que se puedan imaginar, la propuesta pone sobre la mesa no solo lo enriquecedor que resulta la diversidad sino que se trata de un elemento imprescindible para una sociedad solidaria y tolerante.