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Narón

Odeón celebra el Día Mundial del Agua con dos talleres científicos

La fachada se apagará este sábado durante una hora con motivo del Día del Planeta

Redacción
20/03/2026 18:05
Clientes en el centro comercial Odeón de Narón
Clientes en el centro comercial Odeón de Narón
Daniel Alexandre
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El centro comercial Odeón celebra este sábado 21 de marzo el Día Mundial del Agua, cuya efeméride oficial es el 22, con dos propuestas científicas para todos los públicos. Las actividades comenzarán a las 18.00 horas en la plaza de eventos, a cargo de la empresa Ciencia Divertida, y será necesario inscribirse previamente.

La primera propuesta, ‘Las casas se derrumban’, permitirá a los participantes comprender las consecuencias del tratamiento inadecuado de los recursos hídricos. La segunda, bajo el título ‘Somos 75% agua, el generador de electricidad estática Van de Graff’, hará hincapié en su importancia para el cuerpo humano. 

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Además, la fachada de las instalaciones se apagará una hora –de 20.30 a 21.30 horas– sumándose al movimiento global con motivo del Día del Planeta.

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