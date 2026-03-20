Narón se entrega este fin de semana a lo ‘vintage’ con la séptima edición de su feria de coleccionismo

Imagen de archivo de una edición anteriore del evento Jorge Meis

Narón se convierte este fin de semana en el epicentro del coleccionismo y la decoración retro con la celebración de la séptima edición de su feria de antigüedades. El evento, impulsado por el Concello y la Asociación Cultural Ferro Vello, abrirá sus puertas mañana sábado 21 de marzo y el domingo 22, congregando en el pabellón de A Mocidade a más de una treintena de expositores procedentes de diversos puntos de la geografía española, incluyendo Galicia, Asturias, León, Cantabria, País Vasco y Segovia.

Tal y como apunta el presidente de la entidad organizadora, Javier Landín, el sector vive en la actualidad un momento de gran dinamismo. En este sentido, destaca que más allá del visitante ocasional, existe un público cada vez más itinerante y fiel a este tipo de citas. “Se está creando como una afición, porque hay muchas personas que ya nos siguen por las ferias”, asegura. Uno de los principales atractivos de la cita naronesa serán las novedades de los expositores. Para disipar el posible temor del público a encontrar los mismos artículos año tras año, Landín apunta que “estamos cargados de material hasta las orejas”, comenta entre risas, incidiendo en que “aunque sean los mismos puestos, el 90% de la mercancía no la tenían la vez pasada. Eso anima un poco a venir porque sabes que vas a ver cosas distintas”.

Público joven

Si algo define a la feria de Narón frente a las de otros lugares, es su público y sus gustos. En este sentido, desde Ferro Vello explican que, mientras en zonas como Vigo destacan por el coleccionismo puro –monedas, sellos o vinilos– o A Coruña atrae a un perfil de mayor edad, el municipio naronés “cae rendido” a lo ‘vintange’. “Más que antigüedad y coleccionismo, aquí se ve más mueble pequeño, auxiliar”, detalla el organizador, que incide también en que “es un público de menor edad. La media de edad de la gente que entra lo notamos nosotros. Hay mucha pareja joven, de 40 o 50 años”, señala Javier Landín.

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Quienes deseen acudir para tratar de conseguir piezas únicas podrán hacerlo ambos días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Desde el Concello recuerdan que el evento “é unha das iniciativas que máis éxito logrou nos últimos anos”, aseveró la edila de Festas, Mar Gómez, poniendo el foco en que se trata de una de las ferias “máis concorridas na cidade, atraendo a Xente de Narón e de moitos outros concellos da zona. É unha aposta que desde o goberno local fixemos no seu día e que manteremos con dúas citas anuais”, apuntó la responsable municipal.