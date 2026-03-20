Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

Narón se entrega este fin de semana a lo ‘vintage’ con la séptima edición de su feria de coleccionismo

La cita, impulsada por el Concello y la Asociación Cultural Ferro Vello, tendrá lugar en el pabellón de A Mocidade

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
20/03/2026 18:00
Imagen de archivo de una edición anteriore del evento
Imagen de archivo de una edición anteriore del evento
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Narón se convierte este fin de semana en el epicentro del coleccionismo y la decoración retro con la celebración de la séptima edición de su feria de antigüedades. El evento, impulsado por el Concello y la Asociación Cultural Ferro Vello, abrirá sus puertas mañana sábado 21 de marzo y el domingo 22, congregando en el pabellón de A Mocidade a más de una treintena de expositores procedentes de diversos puntos de la geografía española, incluyendo Galicia, Asturias, León, Cantabria, País Vasco y Segovia.

Tal y como apunta el presidente de la entidad organizadora, Javier Landín, el sector vive en la actualidad un momento de gran dinamismo. En este sentido, destaca que más allá del visitante ocasional, existe un público cada vez más itinerante y fiel a este tipo de citas. “Se está creando como una afición, porque hay muchas personas que ya nos siguen por las ferias”, asegura. Uno de los principales atractivos de la cita naronesa serán las novedades de los expositores. Para disipar el posible temor del público a encontrar los mismos artículos año tras año, Landín apunta que “estamos cargados de material hasta las orejas”, comenta entre risas, incidiendo en que “aunque sean los mismos puestos, el 90% de la mercancía no la tenían la vez pasada. Eso anima un poco a venir porque sabes que vas a ver cosas distintas”.

Público joven

Si algo define a la feria de Narón frente a las de otros lugares, es su público y sus gustos. En este sentido, desde Ferro Vello explican que, mientras en zonas como Vigo destacan por el coleccionismo puro –monedas, sellos o vinilos– o A Coruña atrae a un perfil de mayor edad, el municipio naronés “cae rendido” a lo ‘vintange’. “Más que antigüedad y coleccionismo, aquí se ve más mueble pequeño, auxiliar”, detalla el organizador, que incide también en que “es un público de menor edad. La media de edad de la gente que entra lo notamos nosotros. Hay mucha pareja joven, de 40 o 50 años”, señala Javier Landín.

Narón concluye con éxito la sexta edición de su particular búsqueda del tesoro

Más información

Quienes deseen acudir para tratar de conseguir piezas únicas podrán hacerlo ambos días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Desde el Concello recuerdan que el evento “é unha das iniciativas que máis éxito logrou nos últimos anos”, aseveró la edila de Festas, Mar Gómez, poniendo el foco en que se trata de una de las ferias “máis concorridas na cidade, atraendo a Xente de Narón e de moitos outros concellos da zona. É unha aposta que desde o goberno local fixemos no seu día e que manteremos con dúas citas anuais”, apuntó la responsable municipal.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Clientes en el centro comercial Odeón de Narón

Odeón celebra el Día Mundial del Agua con dos talleres científicos
Redacción
Imagen de archivo de una edición anteriore del evento

Narón se entrega este fin de semana a lo ‘vintage’ con la séptima edición de su feria de coleccionismo
Verónica Vázquez
Una escena de la propuesta que tendrá lugar esta noche, a partir de las 20.30 horas, de mano de la productora canaria

Tres días de Festival Singular en Narón con Unahoramenos, Anabel Alonso y Atenea García
Redacción
Instalaciones del Centro Municipal de Formación Irmás Froilaz

El Plan de Formación Municipal de Narón ofrecerá el próximo mes dos nuevos cursos con 40 plazas
Redacción