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Narón

Narón recuerda a la vecindad de las parroquias que dispone de las placas con la nueva numeración

Los residentes en San Xiao, Castro, San Mateo y O Val pueden recogerlas en las dependencias municipales

Redacción
19/03/2026 16:10
Muestra de los rótulos de la parroquia de Castro
Muestra de los rótulos de la parroquia de Castro
Concello
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
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El Ayuntamiento de Narón recuerda a los vecinos y vecinas de las parroquias de San Xiao, Castro, San Mateo y O Val que todavía no recogieron las nuevas numeraciones de sus viviendas que pueden hacerlo en las dependencias municipales.

Desde el gobierno que dirige Marián Ferreiro inciden en la importancia de disponer de estos rótulos en las casas de manera “visible e correcta”, con el objetivo de facilitar, por ejemplo, la intervención de los servicios de emergencia o el trabajo de los profesionales que se dedican al sector postal y de paquetería.

Gratuidad

El Concello recueda que estos carteles son gratuitos y que incluyen el nombre de la calle, el número de la vivienda, así como un código QR que permite acceder a un fichero de datos catastrales del inmueble.

Cuatro ejemplos de los nuevos carteles identificativos

Narón actualiza el callejero de O Val con la nueva numeración

Más información

La vecindad que desee recogerlos debe acercarse hasta la tercera planta de la casa consistorial, en horario de 08.30 a 13.30 horas, llevando consigo la dirección y la referencia del catastro. Desde el ejecutivo naronés indican, asimismo, que aquellas personas que tengan dudas sobre la dirección asignada a su vivienda, pueden consultarla introduciendo dicho código alfanumérico en el visor público del que dispone el Ayuntamiento, disponible en la siguiente página web.

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