Fin de semana culturalmente completo en Narón con el programa de Vai Rañala Meu!

El precio del II Cocido de Sedes es de 30 euros para los socios, de 35 para el resto VRM

La Asociación Cultural Vai Rañala Meu! organiza un fin de semana “diverso e completo”, con actividades para todos los públicos.

Así las cosas, el centro cívico social de Sedes acogerá el sábado 21 diferentes propuestas para conmemorar el Día Internacional de la Poesía. En el marco de esta efeméride, la entidad realizará una proyección del documental ‘A Foreing Song’ (12.00 horas), que aborda la obra de Wallace Stevens, “un dos poetas máis singulares do séculoXX”. Además, a partir de las 13.30 horas se llevará a cabo un paseo-recital poético en el que tomarán parte ocho poetas de la Terra de Trasancos.

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Esta iniciativa precederá a la celebración del II Cocido de Sedes, con un precio de 30 euros para los asociados y de 35 para el resto de personas interesadas, que podrán disfrutar también del concierto de cierre de jornada (17.00 horas) a cargo del grupo Os Hominidos (Xan Padín y Cabe García).

La actividad impulsada por la asociación naronesa prosigue el domingo 22 con un taller de iniciación a la pandeira, a cargo de la reconocida profesional Felisa Segade, que formó parte de Leilía.

Este obradoiro se llevará a cabo en dos tandas, de 10.00 a 14.00 por la mañana y de 16.00 a 20.00 horas por la tarde. Las plazas son limitadas, por lo que los interesados deben anotarse en el 616 421 882 o en el correo electrónico info@acvairanhalameu.gal.