El Plan de Formación Municipal de Narón ofrecerá el próximo mes dos nuevos cursos con 40 plazas

Instalaciones del Centro Municipal de Formación Irmás Froilaz Emilio Cortizas

El Concello de Narón abre el próximo lunes el plazo de inscripción para los dos primeros cursos de su Plan de Formación Municipal para 2026, que comenzarán el próximo mes de abril.

Las acciones se dirigen a mayores de 18 años desempleados, que estén empadronados en la localidad. El primero de ellos, de Prevención de Riesgos Laborales, contará con una duración de 107 horas y se desarrollará del 7 de abril al 11 de mayo. El segundo, se centrará en la preparación de las competencias clave de nivel 2, con una duración de 215 horas. Comenzará el mismo día que el anterior, prolongándose, en este caso, hasta el 29 de mayo.

Abierto el plazo de preinscripción para cuatro cursos formativos en Narón Más información

Las dos formaciones se llevarán a cabo en las instalaciones del Centro Municipal de Formación Irmás Froilaz de A Gándara, en horario de mañana.

Las personas interesadas en inscribirse podrán hacerlo hasta el 27 de marzo a las 13.00 horas, debiendo presentar la documentación requerida en el Registro del Consistorio o en la Sede Electrónica.

Ambos cursos disponen de 20 plazas y el Ayuntamiento reserva el 20% de ellas para derivaciones de Servizo Sociocomunitario. La selección del alumnado se realizará “por rigorosa orde de inscrición”. Más información en el número de teléfono 981 337 700, (Ext. 1108 y 1109).