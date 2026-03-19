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Narón

Alumnado del CPR Santiago Apóstol de Narón celebró San Patricio

Los escolares de Primaria se acercaron, de forma lúdica y educativa, a la cultura irlandesa

Redacción
19/03/2026 15:42
Foto de familia del alumnado del centro naronés
Foto de familia del alumnado del centro naronés
CPR Santiago Apóstol
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Menores de diferentes cursos de Primaria del CPR Santiago Apóstol de Narón tomaron parte el pasado día 18 en un taller de inglés enmarcado en el Día de San Patricio. Con esta iniciativa, el alumnado pudo describir en qué consiste esta festividad, dónde se celebra y algunos de los aspectos más destacados de la cultura irlandesa–desde su bandera, pasando por su geografía, música o tradiciones–.

Desde el centro naronés exponen que “uno de los momentos más especiales” aconteció con la lectura del cuento ‘How to Catcha Leprechaun?’, “que despertó la curiosidad y el entusiasmo de todos los participantes”.

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Además, los niños y niñas tuvieron también la oportunidad de realizar diversas manualidades, con la elaboración de gorros y la creación de postales.

Para culminar, los jóvenes superaron una serie de pruebas para conseguir “parte del ansiado tesoro: ¡las monedas de oro de leprechaun!”, relatan desde el CPR, remarcando que “fue una jornada muy enriquecedora en la que el alumnado disfrutó aprendiendo inglés de forma lúdica y participativa, acercándose a una cultura diferente”.

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