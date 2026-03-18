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Narón

Salen a licitación las obras para la creación de 14 viviendas de promoción pública en Narón

La Xunta invertirá 1,6 millones de euros

Redacción
18/03/2026 17:59
Allegue visita VPP en Narón
Un instante de la visita al inmueble, pensado inicialmente para oficinas
Xunta
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La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, acompañada de la delegada territorial, Marina Aneiros, visitó el barrio de Freixeiro, en Narón. Allí informó de que se encuentra abierto el plazo para la presentación de ofertas para la ejecución de 14 viviendas de promoción pública en esta zona, por un presupuesto de 1,6 millones de euros, en la entreplanta de un edificio propiedad de la Xunta, y que estaba inicialmente destinada a albergar oficinas.

Allegue explicó que las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 24 de abril y resaltó que esta promoción muestra la utilidad de las modificaciones normativas impulsadas por la administración autonómica para facilitar la conversión de locales en viviendas. “As medidas, funcionan” apuntó. Esta entreplanta, tal y como recordó la conselleira, llevaba más de 35 años sin uso.

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Explicó que el proyecto de estas viviendas fue adjudicado a finales del pasado mes de octubre, lo que permitió avanzar con rapidez hasta la actual fase de licitación de las obras.

Dos meses de actuación

Así, tal y como indicó, una vez adjudicados los trabajos, el plazo de ejecución previsto será de 12 meses, con el objetivo de que las viviendas sean una realidad en el 2027.

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Allegue recordó que estos hogares se suman a otras actuaciones previstas en Narón, como las 91 viviendas públicas que se levantarán en dos parcelas cedidas por el Concello y cuyo proyecto está ahora en fase de redacción.

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