Las obras integrales del CEIP de A Gándara de Narón se adjudicarán el próximo mes de abril

Alcaldesa de Narón y conselleiro de Educación Cedida

Una actuación integral en el CEIP A Gándara, en Narón, será la primera de las actuaciones que se incluyan en la hoja de ruta de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP que este martes se puso sobre la mesa en la reunión mantenida por el titular de esta área, Román Rodríguez, con la alcaldesa del municipio naronés, Marián Ferreiro.

Estos trabajos, que suponen una completa rehabilitación del colegio, está previsto que se adjudiquen en el mes de abril, con un presupuesto de cerca de 1,5 millones de euros.

La intervención prevista incluye el aislamiento térmico de la fachada con sistema SATE, dotando de un acabado más moderno al edificio, se procederá también a la sustitución de carpinterías exteriores por unas nuevas de alta eficiencia energética que mejoren el aislamiento térmico y acústico, y se colocará una nueva cubierta de panel sándwich con aislamiento de lana de roca. Además, está prevista la instalación de un lucernario de placas translúcidas planas de policarbonato celular. La actuación contempla la mejora de accesibilidad del centro con la instalación de una rampa en la fachada posterior al tiempo que se colocarán falsos techos con luminarias led en el interior del colegio.

Próximas intervenciones

El conselleiro anunció, además, que su departamento está preparando una actuación en la cubierta del Colegio Plurilingüe Ponte de Xubia, con una inversión estimada de cerca de 50.000 euros, y que se acometerá este mismo año.

También se contempla en la programación de la Consellería para los siguientes ejercicios mejoras en el CEIP Plurilingüe Virxe do Mar, en el CEIP A Solaina y en el IES As Telleiras. En ese sentido, la Xunta de Galicia analizará el informe técnico municipal de necesidades trasladado en el marco de la reunión por parte de la regidora.

El conselleiro destacó la importancia de colaboración entre las administraciones a la hora de realizar obras de mejora y conservación en los centros de enseñanza, de tal forma que los ayuntamientos también ejerzan sus competencias en esta materia, en concreto en la puesta a punto y mantenimiento de las instalaciones de los centros de Educación Infantil y Primaria.

En la reunión también participaron el secretario xeral técnico de la Consellería, Manuel Vila, y la concejala de Cooperación no Ensino del Concello de Narón, Olga Ameneiro, aprovechando además para hacer balance de lo invertido en los centros educativos del municipio naronés en los últimos años. En este sentido, se informó de que se han destinado, desde el año 2009, unos 2,75 millones de euros en trabajos de mejora