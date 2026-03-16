Narón amplía su programa de cajas nido con nuevos modelos para aves urbanas
Las estructuras fueron creadas en el CIFP Ferrolterra y el Irmás Froilaz de A Gándara
Narón amplía su programa de cajas nido tras la buena acogida de la iniciativa en años anteriores y la colaboración, de nuevo, del CIFP Ferrolterra y del Centro Municipal de Formación Irmás Froilaz.
Así, el ejecutivo sumará ahora nuevas estructuras diseñadas específicamente para aves urbanas, preparadas para colocarse en los edificios, por lo que no será necesario que los centros de enseñanza dispongan de árboles y los vecinos que tengan terrazas también podrán solicitarlas.
Tal y como remarcó ayer el edil responsable del área de Medio Ambiente, Manuel Ramos, este proyecto “permite seguir avanzando na protección da biodiversidade urbana e, ao mesmo tempo, implicar á cidadanía e aos centros educativos nun proxecto ambiental que xa demostrou ter unha grande aceptación no municipio”. El concejal puso el foco en la importancia de la implicación del alumnado en esta iniciativa, indicando que “ademais de contribuír á conservación de especies como o pardal ou o cirrio”, la propuesta sirve para que los escolares tomen parte en una medida “con impacto real no territorio”.
Desde el Irmás Froilaz se elaboraron once cajas nido triples para pardales, que deben instalarse a un mínimo de dos metros, pensadas específicamente para los colegios e institutos. Por su parte, el CIFP Ferrolterra fabricó 100 individuales que también podrán ser usadas por otras aves frecuentes en parques y jardines, con un orificio de entrada de 3,5 centímetros.
Además, dado el éxito del año pasado, se elaboraron 150 cavidades de madera más para vencejos –que deben instalarse a un mínimo de cinco metros de alto, evitando la exposición directa al sur–.
