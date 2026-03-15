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Narón

La Revolta Popular de marzo de 1918 en Sedes cumple 108 años

Cerca de un centenar de personas reivindicaron en Narón la memoria de las mujeres que lideraron aquel levantamiento

Redacción
15/03/2026 19:28
Sedes ofrenda floral
Un instante de la ofrenda floral, en la mañana de este domingo
Daniel Alexandre
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La Feira do Trece acogió este domingo un acto por el 108 aniversario de la Revolta Popular de 1918, con una ofrenda floral que sirvió para recordar “a memoria das mulleres que lideraron aquel levantamento contra o acaparamento de alimentos”.

Siguiendo la tradición, los participantes depositaron una corona de laureles en el monumento que recuerda a las víctimas y, de manera individual, cada persona fue colocando un clavel, "simbolizando a unión e o respecto de todo un pobo pola súa historia". 

En el marco de la celebración, organizada por la Comisión Revolta Popular Marzo 1918, el centro cívico acogió también una charla sobre los acuerdos con Mercosur, en la que tomaron parte Olaia Ledo, miembro de la citada entidad, y Secundino Fernández, diputado en el Parlamento gallego. 

"Hoxe o berro de 'temos fame' tranfórmase en 'sobenaría e dignidade'. Os acaparadores de onte son hoxe os grandes intereses tras os acordos como o de Mercosur", aseveró la también concejala del BNG en Narón. La jornada concluyó con una comida popular.

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