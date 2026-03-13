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Narón

Sedes conmemora el aniversario de la Revolta Popular de 1918 con un acto sobre Mercosur

Se celebrará este domingo con una ofrenda, una charla y una comida 

Redacción
13/03/2026 21:09
Revolta de Sedes
Revolta de Sedes
Jorge Meis
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La Comisión Revolta Popular organiza este domingo un nuevo aniversario de los sucesos de marzo de 1918 con un acto que, además de la tradicional ofrenda floral en la Feira do Trece, donde desde 2018 hay una estatua que recuerda a las víctimas de aquel levantamiento, y un xantar popular, se ofrecerá también una charla en el local social de Sedes.

Esta será la primera cita del día, a las 12.00 horas. Con el título “A Revolta está viva. Mercosur non pasa!”, Olaia Ledo, miembro de la Comisión organizadora, y Secundino Fernández, diputado del BNG en el Parlamento autonómico e ingeniero agrícola, darán su visión sobre este acuerdo. La ofrenda será a las 13.30 y en ella intervendrá Bea Mosquera, de la asociación Vai rañala meu!, y a las 15.00 horas, comida, para la que se requería inscripción previa. 

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