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Narón

“Girasoles para María”, la propuesta de este sábado dentro del festival Singular de Narón

La artista cubana Gretel Cazón es la protagonista

Redacción
13/03/2026 21:12
Toni Acosta en Singular
Toni Acosta, en la edición del año pasado del Singular
Jorge Meis
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“Girasoles para María” es la propuesta del festival Singular de Narón para este sábado. Se trata de un espectáculo que recrea la vida de María de la Caridad, personaje ficticio que encarna la artista cubana Gretel Cazón, y en el que interpretará temas de grandes mujeres de la canción de siempre, desde Maria Callas a Tina Turner, La Lupe o Celia Cruz.

Las personas interesadas están a tiempo todavía de adquirir sus entradas, que tienen un precio estándar de 12 euros, aunque con descuentos en función de diferentes circunstancias. La actuación dará comienzo a las 20.00 horas.

Mañana domingo, la cita será con el público infantil, en este caso a las 18.00 horas y con una obra titulada “As aventuras de Mariña”

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