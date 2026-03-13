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Narón

El Concurso de Tapas de Entroido de Narón ya triunfador: A Serra

El Concello también sorteó las cestas con producto local entre las personas que participaron con sus votos en la App

Redacción
13/03/2026 17:02
Un momento del acto celebrado este viernes en el consistorio de Narón
Un momento del acto celebrado este viernes en el consistorio de Narón
Concello
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La elaboración ‘Can Cocido by Leiras Food’, del restaurante A Serra de Pedroso, fue la gran triunfadora de la decimoprimera edición del Concurso de Tapas de Entroido de Narón impulsado por el Concello, que se desarrolló entre el 12 y el 22 del pasado mes de febrero.

El ejecutivo local entregó el trofeo a los creadores de la propuesta, los hermanos y gerentes del local Dámaso y Uxía López Sueiras. Cabe recordar que la tapa reinterpretaba el tradicional cocido gallego, estando elaborada con pan de patata sobre cama de grelo, embutido de cachola, tocino, costilla y lacón, acompañada por crema de chorizo, salsa de sopa de cocido y crocante de garbanzo.

En la cita desarrollada en la casa consistorial, en la que tomaron parte la alcaldesa, Marián Ferreiro, y la edila de Promoción Económica, Olga Ameneiro, se realizó también el sorteo de las tres cestas de productos locales entre las personas que participaron con sus votaciones a través de la App Narón Gastronómico. Almudena Alonso Leal, Luis Santiago González y Daniel García, “dous deles procedentes de Ferrol e un da Couña”, expone el Concello, resultaron agraciados con estos lotes.

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“Este tipo de iniciativas contribúen a dar visibilidade ao gran traballo que realiza a hostalaría naronesa, un sector que está a vivir un bo momento e que demostra a súa capacidade creativa e de atracción de visitantes”, aseveró la regidora, poniendo el foco en que dos de los ganadores del sorteo sean foráneos. “É unha mostra de que Narón se consolida tamén como destino gastronómico na comarca”.

Por su parte, la edila responsable del área destacó el “alto nivel” de las tapas presentadas al concurso, “nas que se puido ver unha interesante combinación de tradición e innovación arredor dun prato tan representativo do Entroido como é o cocido”, añadió la responsable.

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