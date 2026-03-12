Mi cuenta

Más árboles autóctonos entre Xuvia y Freixeiro, gracias al alumnado naronés

Niños y niñas del Santiago Apóstol plantaron nuevas especies en las zonas verdes del paseo

Redacción
12/03/2026 18:43
Plantación de árboles en Naron por el alumnado del Santiago Apostol
Cedida
Alumnado de sexto curso del CPR Santiago Apóstol de Narón tomó parte en la jornada del jueves en una nueva plantación promovida en la localidad por la Corporación Masaveu –a la que pertenece Cementos Tudela Veguín–, en el marco de sus jornadas de concienciación medioambiental, que nacieron en el año 2010.

La actividad comenzó a las 12.30 horas en la senda que une Xuvia y Freixeiro, a la altura de Piñeiros, y contó con la presencia de la alcaldesa, Marián Ferreiro, y del edil de Medio Ambiente, Manuel Ramos.

Plantación árboles en Naron por el alumnado del Santiago Apostol
Plantación de árboles en Naron por el alumnado del Santiago Apóstol
Cedida

En total, los escolares cultivaron dos decenas de ameneiros, salgueiros y freixos, “nunha actividade pensada para concienciar as novas xeracións sobre a importancia da protección da contorna”, explicaron desde el ejecutivo local.

Compromiso

La regidora remarcó que este tipo de acciones ayudan a sensibilizar a los más jóvenes sobre la necesidad de conservar los espacios naturales, mientras que el concejal agradeció la implicación de la empresa promotora –con una planta industrial ubicada en el polígono de Río do Pozo– y de la comunidad educativa.

Plantacion arboles Naron Santiago Apostol (5)_15185493

La plantación acometida ayer se suma a otras campañas realizadas en la localidad desde hace más de una década, en lugares cedidos por el Consistorio como la plaza Clara Campoamor y otros tramos de la senda peatonal y ciclista.

