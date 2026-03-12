Las demandas del IES Telleiras de Narón, al Parlamento de la mano del BNG

El diputado del BNG, Mon Ferández Cedida

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) anunció este jueves que su diputado Mon Fernández presentará de manera inmediata iniciativas en el Parlamento Galego para instar a la Xunta a que resuelva con “urxencia” los problemas que padecen las instalaciones del IES As Telleiras de Narón. El parlamentario visitó recientemente el centro junto al edil Geno Carballeira y la responsable comarcal de la organización Pilar Lozano, en donde la delegación comprobó “o mal estado das fachadas, tellados e cubertas”, que provocan, advierten, que entre agua “en grandes cantidades” tanto en las aulas como en las zonas de paso –especialmente en el edificio de la ESO, “cheo de caldeiros recollendo a agua das pingueiras”–.

La formación censura, asimismo, que las instalaciones eléctricas de los dos inmuebles que componen el IES “non superaron a inspección obrigatoria por múltiples deficiencias, especialmente nos cadros, e un dos grupos electróxenos cos que conta para situacións de emerxencia tivo que desactivarse por motivos de seguridade”.

Otro problema importante es “a falta de ascensor” en la zona de Bachillerato. “Malia as continuas comunicacións remitidas por parte do centro á Xunta, non reciben máis que visitas da unidade técnica e promesas de actuacións”, critica el BNG