Narón

Narón recuerda con un minuto de silencio a las víctimas del atentado del 11M

El ataque dejó 192 muertes y más de 1.800 personas heridas

Redacción
11/03/2026 17:48
Minuto de silencio, este miércoles, en Narón
Concello
Concello
La localidad naronesa conmemoró este miércoles el 22º aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. A las doce del mediodía, la entrada principal de la casa consistorial acogió una concentración silenciosa para recordar a las víctimas del terrorismo, reafirmando la apuesta de la corporación por la convivencia pacífica.

La alcaldesa, Marián Ferreiro, secundó junto a representantes de los diferentes grupos municipales el minuto de silencio, una propuesta que partió de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a la que se sumaron otros Concellos de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.

Ofrenda floral y minuto de silencio en Ferrol y Narón, en recuerdo del 11-M

Más información

Desde el ejecutivo local recuerdan que los ataques yijadistas perpetrados en los trenes madrileños causaron la muerte a 192 personas, provocando, asimismo, más de 1.800 heridos; cifras que convirtieron el atentado en el mayor de la historia reciente de España. Dicha fecha fue declarada por el Parlamento Europeo como Día Europeo de la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, con el objetivo de “honrar as persoas falecidas e expresar solidariedade coas súas familias, así como reafirmar o compromiso das institucións e da sociedade na defensa da liberdade e da convivencia fronte a violencia”, remarcó el Ayuntamiento.

