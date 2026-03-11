Narón acogerá una jornada sobre los fondos Leader para el tejido empresarial en el rural

Un momento de la charla de Seitura 22 en el municipio de San Sadurniño Concello

El próximo martes 17 de marzo, el Café Teatro do Pazo da Cultura de Narón acogerá un encuentro estratégico orientado a emprendedores y empresarios de la zona. A partir de las 9.30 horas, se llevará a cabo una sesión informativa detallada sobre la reciente convocatoria de las ayudas Leader, unos fondos europeos enfocados en dinamizar la economía local, diversificar los negocios y consolidar el desarrollo rural.

La iniciativa, coordinada conjuntamente por el Concello, el Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Seitura 22 y la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume e Ortegal (Cofer), busca ofrecer información sobre estas importantes líneas de financiación. Cabe señalar que, con el respaldo económico del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), el programa gestionado por Seitura 22 cuenta con una dotación de 1.043.698 euros. Dicha cuantía se destinará directamente a iniciativas que promuevan la creación de puestos de trabajo, la modernización de empresas, la innovación tecnológica y la mejora de servicios en los municipios de Ferrol, Eume, Ortegal, Miño y Vilarmaior.

El GDR Seitura 22 explicará esta tarde los pormenores de la nueva convocatoria Leader en Valdoviño Más información

Durante la jornada, el gerente del GDR, Miguel Teixido, incidirá en los aspectos clave de la nueva convocatoria. Su intervención permitirá a los asistentes conocer con exactitud qué tipo de iniciativas pueden optar a la financiación, cuáles son los topes económicos estipulados y los requisitos imprescindibles para acceder a ellos. Además, detallará los trámites de la solicitud y explicará las ventajas del denominado Bono Activa Rural, diseñado como un estímulo adicional para el ecosistema emprendedor.

Para ilustrar el impacto real del programa, el evento contará también con la participación de Juan Carlos Platas, representante de la firma Proyectos Soluciones Industriales Galicia SL, quien compartirá de primera mano su experiencia como beneficiario de estas subvenciones.

Las personas interesadas en optar a estas aportaciones tienen hasta el 6 de abril para formalizar y presentar sus solicitudes.