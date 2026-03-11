Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

Narón acogerá una jornada sobre los fondos Leader para el tejido empresarial en el rural

La iniciativa, que se celebrará el próximo día 17, está coordinada entre el Ayuntamiento, Cofer y el GDR Seitura 22

Redacción
11/03/2026 18:10
Un momento de la charla de Seitura 22 en el municipio de San Sadurniño
Un momento de la charla de Seitura 22 en el municipio de San Sadurniño
Concello
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El próximo martes 17 de marzo, el Café Teatro do Pazo da Cultura de Narón acogerá un encuentro estratégico orientado a emprendedores y empresarios de la zona. A partir de las 9.30 horas, se llevará a cabo una sesión informativa detallada sobre la reciente convocatoria de las ayudas Leader, unos fondos europeos enfocados en dinamizar la economía local, diversificar los negocios y consolidar el desarrollo rural.

La iniciativa, coordinada conjuntamente por el Concello, el Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Seitura 22 y la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume e Ortegal (Cofer), busca ofrecer información sobre estas importantes líneas de financiación. Cabe señalar que, con el respaldo económico del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), el programa gestionado por Seitura 22 cuenta con una dotación de 1.043.698 euros. Dicha cuantía se destinará directamente a iniciativas que promuevan la creación de puestos de trabajo, la modernización de empresas, la innovación tecnológica y la mejora de servicios en los municipios de Ferrol, Eume, Ortegal, Miño y Vilarmaior.

Charla de Seitura 22 en imagen de archivo

El GDR Seitura 22 explicará esta tarde los pormenores de la nueva convocatoria Leader en Valdoviño

Más información

Durante la jornada, el gerente del GDR, Miguel Teixido, incidirá en los aspectos clave de la nueva convocatoria. Su intervención permitirá a los asistentes conocer con exactitud qué tipo de iniciativas pueden optar a la financiación, cuáles son los topes económicos estipulados y los requisitos imprescindibles para acceder a ellos. Además, detallará los trámites de la solicitud y explicará las ventajas del denominado Bono Activa Rural, diseñado como un estímulo adicional para el ecosistema emprendedor.

Para ilustrar el impacto real del programa, el evento contará también con la participación de Juan Carlos Platas, representante de la firma Proyectos Soluciones Industriales Galicia SL, quien compartirá de primera mano su experiencia como beneficiario de estas subvenciones.

Las personas interesadas en optar a estas aportaciones tienen hasta el 6 de abril para formalizar y presentar sus solicitudes.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Un momento de la charla de Seitura 22 en el municipio de San Sadurniño

Narón acogerá una jornada sobre los fondos Leader para el tejido empresarial en el rural
Redacción
Minuto de silencio, este miércoles, en Narón

Narón recuerda con un minuto de silencio a las víctimas del atentado del 11M
Redacción
Imagen de archivo de una Presentación en la Librería Day

La librería Day alberga el jueves la presentación de ‘Soño de liberdade’, de Marisa Castro
Redacción
Visita obras local social A Gandara BNG (2)

El BNG de Narón exige un informe técnico de las “deficiencias evidentes” del local de A Gándara
Redacción