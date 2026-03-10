Las asociaciones de Narón pueden actualizar sus datos en el Registro hasta final de mes

Los trámites deberán realizarse en la Sede Electrónica AEIG

El próximo 31 de marzo culmina el plazo para que las entidades inscritas en el Rexistro Municipal de Asociacións de Narón realicen la actualización anual de sus datos. Desde el Consistorio que dirige Marián Ferreiro recuerdan que se trata de un trámite obligatorio, que deberá realizarse por medio de la Sede Electrónica.

Aquellas asociaciones que necesiten ayuda a la hora de realizar el proceso pueden acudir al programa de la Escola de Participación, enviando sus dudas por correo electrónico a escoladeparticipacion@naron.gal o llamando al número de teléfono 603 865 413 –disponible también para consultas por WhatsApp–.

Proceso

Así las cosas, el procedimiento tendrá que llevarse a cabo en el apartado de Secretaría Xeral. Para realizarlo con éxito, será necesario acceder con el certificado digital de la asociación –antes de iniciar, se recomienda comprobar su vigencia, ya que caduca cada dos años–. Este debe estar emitido a nombre de la persona que ocupa el cargo de Presidencia o Secretaría en la entidad.

Además, desde el Consistorio naronés aconsejan preparar la documentación necesaria de manera previa. Entre ella se encuentran el documento anual de las actividades, el presupuesto previsto para el presente ejercicio, así como un desglose de los ingresos y los gastos.

Cabe señalar que, en el caso de que se haya producido un cambio en la directiva de la asociación, será necesario aportar el acta en la que conste dicha modificación –o un certificado emitido por la Secretaría que acredite la composición actual e información sobre el número de personas socias–.

Una vez culmine el plazo para actualizar los datos, el Ayuntamiento publicará en su Sede Electrónica la relación de entidades que tienen la documentación correcta y aquellas que deban solucionar algún aspecto. En este último caso, se abrirá un plazo de diez días hábiles para presentar las correcciones.