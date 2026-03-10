Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

La librería Day alberga el jueves la presentación de ‘Soño de liberdade’, de Marisa Castro

El acto contará con la autora y la guionista Alicia Freire

Redacción
10/03/2026 19:08
Imagen de archivo de una Presentación en la Librería Day
Imagen de archivo de una presentación en la Librería Day
Emilio Cortizas
La investigadora y escritora Marisa Castro estará en la jornada de este jueves acompañada por la escritora y guionista Alicia Freire en la presentación de su obra ‘Soño de Liberdade’. El acto tendrá lugar desde las siete y media de la tarde en las instalaciones de la librería naronesa Day.

Esta novela llega al mercado de la mano de Hércules Ediciones con versiones en gallego y castellano. Su protagonista, nacida en 1949, Sabela Couto, “simboliza a loita pola autonomía persoal”, exponen desde el local de Narón, remarcando que Castro “debulla a dureza do rural e os relatos de vida que foron silenciados polo que dirán”, mediante una narrativa que viaja desde las cartillas de racionamiento “ata a conquista da liberdade”.

