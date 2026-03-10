La exposición fotográfica ‘Orixe’, de Juanpa Ameneiros, recala esta semana en la cafetería Ritual de Narón

Cafetería Ritual Daniel Alexandre

Las instalaciones de la cafetería Ritual de Narón –avenida de Santa Icía, número 34– acogerán el próximo viernes día 13 la inauguración de la exposición fotográfica ‘Orixe’, a partir de las seis y media de la tarde.

La muestra es obra del fotógrafo y videógrafo local Juanpa Ameneiros González, conocido por sus trabajos ligados a la música –desde conciertos hasta videoclips o musicales–, exponen desde el establecimiento, invitando a la ciudadanía a acercarse a conocer la compilación de instantáneas.

“Orixe é un pequeno camiño de ida e volta feito de fotografías, instantes e lugares que, dalgún xeito, falan de min. Un percorrido pola mirada, pola calma e polo que ás veces pasa desapercibido”, asevera el artista, que explora en su trabajo paisajes y emociones con una mirada íntima y reflexiva.