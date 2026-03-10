Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

La exposición fotográfica ‘Orixe’, de Juanpa Ameneiros, recala esta semana en la cafetería Ritual de Narón

La inauguración de la muestra tendrá lugar el viernes a las 18.30 horas

Redacción
10/03/2026 18:41
Cafetería Ritual
Cafetería Ritual
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Las instalaciones de la cafetería Ritual de Narón –avenida de Santa Icía, número 34– acogerán el próximo viernes día 13 la inauguración de la exposición fotográfica ‘Orixe’, a partir de las seis y media de la tarde.

La muestra es obra del fotógrafo y videógrafo local Juanpa Ameneiros González, conocido por sus trabajos ligados a la música –desde conciertos hasta videoclips o musicales–, exponen desde el establecimiento, invitando a la ciudadanía a acercarse a conocer la compilación de instantáneas.

ritual

El mundo de la cultura y el arte tienen su espacio en la cafetería Ritual de Narón

Más información

“Orixe é un pequeno camiño de ida e volta feito de fotografías, instantes e lugares que, dalgún xeito, falan de min. Un percorrido pola mirada, pola calma e polo que ás veces pasa desapercibido”, asevera el artista, que explora en su trabajo paisajes y emociones con una mirada íntima y reflexiva.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Imagen de archivo de una Presentación en la Librería Day

La librería Day alberga el jueves la presentación de ‘Soño de liberdade’, de Marisa Castro
Redacción
Visita obras local social A Gandara BNG (2)

El BNG de Narón exige un informe técnico de las “deficiencias evidentes” del local de A Gándara
Redacción
Los trámites deberán realizarse en la Sede Electrónica

Las asociaciones de Narón pueden actualizar sus datos en el Registro hasta final de mes
Redacción
Cafetería Ritual

La exposición fotográfica ‘Orixe’, de Juanpa Ameneiros, recala esta semana en la cafetería Ritual de Narón
Redacción