La exposición fotográfica ‘Orixe’, de Juanpa Ameneiros, recala esta semana en la cafetería Ritual de Narón
La inauguración de la muestra tendrá lugar el viernes a las 18.30 horas
Las instalaciones de la cafetería Ritual de Narón –avenida de Santa Icía, número 34– acogerán el próximo viernes día 13 la inauguración de la exposición fotográfica ‘Orixe’, a partir de las seis y media de la tarde.
La muestra es obra del fotógrafo y videógrafo local Juanpa Ameneiros González, conocido por sus trabajos ligados a la música –desde conciertos hasta videoclips o musicales–, exponen desde el establecimiento, invitando a la ciudadanía a acercarse a conocer la compilación de instantáneas.
“Orixe é un pequeno camiño de ida e volta feito de fotografías, instantes e lugares que, dalgún xeito, falan de min. Un percorrido pola mirada, pola calma e polo que ás veces pasa desapercibido”, asevera el artista, que explora en su trabajo paisajes y emociones con una mirada íntima y reflexiva.