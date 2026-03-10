El 'Rasca Flower Power' de la ONCE deja en Narón su mayor premio: 120.000 euros

El rasca fue vendido por José Daniel Beceiro en O Alto ONCE

El vendedor de la ONCE José Daniel Beceiro Rodríguez ha comercializado en su quiosco de O Alto do Castiñeiro un rasca ganador del juego 'Flower Power', premiado con la máxima cuantía: 120.000 euros.

Desde el grupo social explican que el coste de este rasca es de dos euros y que para saber si ha resultado premiado, basta con frotar los doce pétalos numerados, contar el número de símbolos de 'Paz' encontrados y comprobar la tabla para saber si la fortuna acompaña. Además, si al raspar el Bonus se encuentra el símbolo 'Arcoíris', se ganan 20 euros.