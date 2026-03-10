El BNG de Narón exige un informe técnico de las “deficiencias evidentes” del local de A Gándara

Visita obras local social A Gandara BNG (2)

El grupo municipal del BNG de Narón ha solicitado al Concello la elaboración que los servicios municipales realicen un informe técnico que evalúe el “estado real” de los trabajos en el local social de A Gándara antes de su recepción oficial, con el objetivo, advierten los nacionalistas, de “evitar que o Consistorio reciba unha obra con eivas que logo teñan que ser reparadas con máis cartos públicos”.

La diputada de la formación, Cristina García, mantuvo un encuentro con los responsables municipales y la asociación de vecinos Santiago Apóstol para conocer el estado de la actuación. En este sentido, el BNG detectó puntos “que deben ser recollidos nese informe”, haciendo alusión a la seguridad –“cableado exposto e solto que supón un risco para os futuros usuarios”–, los acabados –“pintura e remates que non corresponden cun proxecto de máis de 160.000 euros”–; daños causados al mobiliario de la entidad –“mesas e cadeiras estragadas”–; y el cumplimiento de los plazos.

El cabeza de lista para los siguientes comicios, Geno Carballeira, calificó de “profundamente preocupante” la situación. En este sentido, incidió en que “estamos a falar dun proxecto público que debería mellorar un espazo para a veciñanza e en Narón iso semella sempre problemas. Neste caso as obras paradas por falta de material mostran unha falta de organización evidente. Pedimos que o Concello elabore un informe técnico con todas as eivas para solucionar o que está a acontecer e que a empresa se comprometa a solucionalo en tempo e prazo”.