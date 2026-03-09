Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

Vuelve a Narón la feria de antigüedades y coleccionismo

La séptima edición del evento ‘vintage’ se desarrollará el fin de semana del 21 y 22 de este mes de marzo

Redacción
09/03/2026 21:30
Anterior edición de la feria 'vintage'
Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Pavillón da Mocidade da Gándara volverá a convertirse en recinto ferial ‘vintage’ con la celebración el fin de semana del 21 y 22 de marzo, de una nueva edición de su Feira de Antigüidades e coleccionismo, que alcanza en esta ocasión su séptima edición y que en cada una de ellas congrega a cientos de visitantes.

La concejala de Festas, Mar Gómez, presentó este lunes el evento, que está organizado por el Concello con la asociación cultural Ferro Vello.

La feria, con entrada libre, se desarrollará, como viene siendo habitual, en horario de mañana y tarde ambos días –de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas– y reunirá a profesionales y aficionados llegados de diferentes puntos de España, ofreciendo al público una amplia variedad de artículos de todo tipo y para distintos gustos y bolsillos.

¿Eres amante del coleccionismo? Tienes una nueva cita con lo vintage en Narón

Más información

Entre los puestos se podrán encontrar piezas únicas de mobiliario antiguo, objetos de decoración, monedas, libros, útiles de labranza, sellos, artesanía o discos, entre muchos otros elementos vinculados al mundo del coleccionismo y del vintage, tal y como explica la edila responsable del área de Festas.

La concejala Mar Gómez indicó, además, que este evento ferial “é un dos máis concorridos na cidade, atraendo xente de Narón e de moitos outros concellos da zona; é unha aposta que desde o goberno local fixemos no seu día e que manteremos con dúas citas anuais –la anterior fue en septiembre–”.

Durante estas dos jornadas, el pabellón de A Gándara se convertirá en un espacio de encuentro para coleccionistas, curiosos y amantes de las antigüedades, en un ambiente en el que será posible descubrir objetos únicos y conocer la historia que se esconde detrás de cada pieza y darle una segunda vida, como recordó la responsable municipal, animando a la asistencia, un año más, a la feria.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Odeón con Mulleres Ártabras

Odeón regala cargadores de móvil con las compras para celebrar el Día del Padre en Narón
Redacción
Representantes de TEGA en Narón

TEGA hace balance del camino recorrido en Narón y pone el foco en los próximos comicios de 2027
Redacción
El ideal gallego

Vuelve a Narón la feria de antigüedades y coleccionismo
Redacción
Un momento de la entrega

Narón ya tiene Muller do Ano 2026: María Luz Pumar Muras recibió su reconocimiento
Redacción