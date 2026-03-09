Vuelve a Narón la feria de antigüedades y coleccionismo

Anterior edición de la feria 'vintage' Archivo

El Pavillón da Mocidade da Gándara volverá a convertirse en recinto ferial ‘vintage’ con la celebración el fin de semana del 21 y 22 de marzo, de una nueva edición de su Feira de Antigüidades e coleccionismo, que alcanza en esta ocasión su séptima edición y que en cada una de ellas congrega a cientos de visitantes.

La concejala de Festas, Mar Gómez, presentó este lunes el evento, que está organizado por el Concello con la asociación cultural Ferro Vello.

La feria, con entrada libre, se desarrollará, como viene siendo habitual, en horario de mañana y tarde ambos días –de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas– y reunirá a profesionales y aficionados llegados de diferentes puntos de España, ofreciendo al público una amplia variedad de artículos de todo tipo y para distintos gustos y bolsillos.

¿Eres amante del coleccionismo? Tienes una nueva cita con lo vintage en Narón Más información

Entre los puestos se podrán encontrar piezas únicas de mobiliario antiguo, objetos de decoración, monedas, libros, útiles de labranza, sellos, artesanía o discos, entre muchos otros elementos vinculados al mundo del coleccionismo y del vintage, tal y como explica la edila responsable del área de Festas.

La concejala Mar Gómez indicó, además, que este evento ferial “é un dos máis concorridos na cidade, atraendo xente de Narón e de moitos outros concellos da zona; é unha aposta que desde o goberno local fixemos no seu día e que manteremos con dúas citas anuais –la anterior fue en septiembre–”.

Durante estas dos jornadas, el pabellón de A Gándara se convertirá en un espacio de encuentro para coleccionistas, curiosos y amantes de las antigüedades, en un ambiente en el que será posible descubrir objetos únicos y conocer la historia que se esconde detrás de cada pieza y darle una segunda vida, como recordó la responsable municipal, animando a la asistencia, un año más, a la feria.