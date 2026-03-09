TEGA hace balance del camino recorrido en Narón y pone el foco en los próximos comicios de 2027

Representantes de TEGA en Narón Cedida

Con mesa y mantel de por medio, representantes municipales y militantes que en los últimos años han formado parte de diferentes etapas de TEGA en el Concello de Narón hicieron el pasado fin de semana balance del trabajo llevado a cabo en lo que va de mandato, comenzando, además, a poner la vista en los próximos comicios del año que viene.

El coordinador local de Terra Galega –TEGA– en Narón, Ibán Santalla, destacó, en el tradicional cocido de la organización, el valor del trabajo colectivo realizado durante todos estos años en el municipio y agradeció, asimismo, el compromiso de todas las personas que forman parte del proyecto político de la formación en Narón.

Santalla puso en valor la implicación de todas las personas que “decidiron dar un paso adiante e comprometerse co seu concello”.

El representante de TEGA valoró que la formación “é un referente dun xeito de facer política baseado no traballo, na cercanía e no compromiso coa veciñanza”, recordando que el desarrollo experimentado por Narón en los últimos años es fruto “do esforzo colectivo de moitas persoas que, desde diferentes responsabilidades, contribuiron a construir un municipio con máis oportunidades, máis servicios e un mellor futuro”.

Por eso, el coordinador local apeló a la continuidad del proyecto TEGA–Narón es el único Concello de la comarca en el que tiene representación–, asegurando que “sigue vivo” y que los retos de futuro requieren mantener el mismo espíritu de colaboración y compromiso.