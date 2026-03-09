Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

TEGA hace balance del camino recorrido en Narón y pone el foco en los próximos comicios de 2027

Representantes de la formación celebraron un tradicional cocido

Redacción
09/03/2026 21:36
Representantes de TEGA en Narón
Representantes de TEGA en Narón
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Con mesa y mantel de por medio, representantes municipales y militantes que en los últimos años han formado parte de diferentes etapas de TEGA en el Concello de Narón hicieron el pasado fin de semana balance del trabajo llevado a cabo en lo que va de mandato, comenzando, además, a poner la vista en los próximos comicios del año que viene.

El coordinador local de Terra Galega –TEGA– en Narón, Ibán Santalla, destacó, en el tradicional cocido de la organización, el valor del trabajo colectivo realizado durante todos estos años en el municipio y agradeció, asimismo, el compromiso de todas las personas que forman parte del proyecto político de la formación en Narón.

Santalla puso en valor la implicación de todas las personas que “decidiron dar un paso adiante e comprometerse co seu concello”.

El representante de TEGA valoró que la formación “é un referente dun xeito de facer política baseado no traballo, na cercanía e no compromiso coa veciñanza”, recordando que el desarrollo experimentado por Narón en los últimos años es fruto “do esforzo colectivo de moitas persoas que, desde diferentes responsabilidades, contribuiron a construir un municipio con máis oportunidades, máis servicios e un mellor futuro”.

Por eso, el coordinador local apeló a la continuidad del proyecto TEGA–Narón es el único Concello de la comarca en el que tiene representación–, asegurando que “sigue vivo” y que los retos de futuro requieren mantener el mismo espíritu de colaboración y compromiso.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Odeón con Mulleres Ártabras

Odeón regala cargadores de móvil con las compras para celebrar el Día del Padre en Narón
Redacción
Representantes de TEGA en Narón

TEGA hace balance del camino recorrido en Narón y pone el foco en los próximos comicios de 2027
Redacción
El ideal gallego

Vuelve a Narón la feria de antigüedades y coleccionismo
Redacción
Un momento de la entrega

Narón ya tiene Muller do Ano 2026: María Luz Pumar Muras recibió su reconocimiento
Redacción