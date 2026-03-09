Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

Odeón regala cargadores de móvil con las compras para celebrar el Día del Padre en Narón

Los clientes obtendrán el regalo con tickets de más de 20 euros

Redacción
09/03/2026 21:44
Odeón con Mulleres Ártabras
Plaza de eventos de Odeón, donde se ubicará la entrega
Jorge Meis
Como viene siendo habitual coincidiendo con diferentes celebraciones, el centro comercial Odeón pone en marcha una nueva promoción entre sus clientes, de modo que opten a algún premio por realizar sus compras en alguno de los comercios de las instalaciones.

En este caso, es la próxima conmemoración del Día del Padre –el 19 de marzo– la que pone en marcha la promoción, bajo el lema “Siempre conectado”.

Así, ya está en funcionamiento y continuará hasta el 18 de este mes la posibilidad de hacerse con cargadores universales para el móvil.

Las personas interesadas solo deberán reunir tickets de compra –tanto en papel como electrónicos– válidos desde el pasado día 6 hasta el próximo 18 y de un importe mínimo de 20 euros.

Entregas

A partir de las 11.00 horas de esa última jornada –la víspera del Día de Padre– podrán presentarlos en el stand que se ubique con este fin en la Plaza de Eventos.

Se procederá a la entrega de un cargador por persona y tícket, hasta el fin de existencias.

