Narón ya tiene Muller do Ano 2026: María Luz Pumar Muras recibió su reconocimiento

Un momento de la entrega Cedida

El Centro de Interpretación dos Muíños Industriais de Xuvia (Cimix), en Narón, acogió este domingo el acto institucional organizado por el Concello con motivo del 8-M donde, además, se nombró oficialmente a María Luz Pumar Muras como Muller do Ano de Narón 2026.

En el evento celebrado en el museo tomaron parte diversos miembros de las agrupaciones municipales locales, familiares y amigos de la homenajeada, a quien se le otorgó el distintivo, como explicó la alcaldesa de la localidad, Marián Ferreiro, poniendo “o foco no compromiso, nos valores e nas actitudes de loita pola vida e pola saúde en condicións de adversidade”. De esta forma, se puso sobre la mesa la trayectoria de María Luz Pumar.

De esta forma, se destacó que la reconocida es socia de Alcer (Asociación para la Loita Contra as Enfermidades do Ril) desde hace más de dos décadas. En la propuesta de la Alcaldía aprobada por el pleno se destacó su resiliencia y su ejemplo vital, ya que convive con enfermedad renal crónica desde la década de 1980 y ha afrontado tratamientos como la diálisis o el trasplante con una actitud positiva y una gran fortaleza personal.

Asimismo, se subrayó su implicación con la comunidad, participando activamente durante años en iniciativas de respaldo mutuo y en acciones de divulgación sobre la salud renal promovidas por la asociación. Su trayectoria, señalaron desde el Concello, representa la capacidad de transformar la adversidad en solidaridad y apoyo a otras personas.

Tras el anuncio –puesto que el nombre de la homenajeada no se supo hasta ese mismo momento–, la alcaldesa felicitó a la protagonista y le hizo entrega de un documento con el acuerdo plenario, una escultura con placa conmemorativa, un ramo de flores y dos invitaciones para asistir a la Cea das Mulleres organizada por el Ayuntamiento el próximo 13 de marzo en el Pazo Libunca.

Visiblemente emocionada, Pumar Muras —conocida como Mariluz entre sus allegados— apenas pudo dedicar unas palabras al público. En su breve intervención recordó que la vida también tiene momentos difíciles y agradeció a su familia y amistades la sorpresa y el apoyo constante: “A pesar de que la vida es difícil, siempre te apoyas en quienes te rodean, que son quienes te hacen sentir importante”.

Para clausurar el evento la primera edila reiteró que este acto se trata de un “recoñecemento moi merecido a unha veciña de Narón digna desta distinción”.