Un escaparate de empresarias para reivindicar el talento de Ferrolterra

La jornada contó con numerosos participantes a lo largo del día Jorge Meis

La asociación Mulleres Ártabras lo tenía claro: este sábado Odeón iba a a ser suyo. Dicho y hecho. El centro comercial se convirtió en un punto de encuentro para visibilizar el emprendimiento femenino en la comarca. Coincidiendo con la celebración hoy del Día Internacional de la Mujer, el colectivo organizó una jornada abierta al público con talleres y actividades para toda la familia bajo el lema “Redes de talento en femenino”.

De esta forma, y con doble objetivo: acercar al público el trabajo de las profesionales que integran la asociación y reforzar la red de apoyo entre mujeres emprendedoras de Ferrolterra, se llevaron a cabo talleres que reunieron a curiosas de todas las edades y que, como explicó la presidenta del colectivo, Marga Carballo, este tipo de iniciativas también sirven para que la ciudadanía conozca mejor el tejido empresarial femenino de la zona.

“Estamos celebrando el Día de la Mujer y lo estamos haciendo con algunas de las empresarias más activas de la comarca”, señaló. Asimismo, recalcó que con esta propuesta, desde la entidad se pretende mostrar que las mujeres también están al frente de numerosos negocios locales y que el pequeño comercio sigue teniendo un papel clave en la vida económica de la zona, y también en la social.

Los referentes

Durante la jornada también se puso el foco en la importancia de que las nuevas generaciones cuenten con referentes femeninos en el ámbito empresarial. En este punto cabe destacar que, según los últimos datos del Observatorio del Emprendimiento, las mujeres representan el 57% de las personas que acude a los “Polos de Emprendemento” –red de asesoramiento de la Xunta– con la intención de aprender y, al mismo tiempo, ellas ya suponen el 45% del total de promotores de nuevas cooperativas.

En el ámbito rural, desde Igualdade Laboral explican que la ratio está en 1-3, estando los hombres bastante por debajo en la actividad emprendedora. Y, a pesar de que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos la tendencia nacional muestra un porcentaje en femenino de un 37%. En Galicia, la situación se sitúa casi a la par entre ambos sexos.

Carballo, que trabaja habitualmente con jóvenes a través de su academia, considera fundamental que las niñas puedan ver ejemplos cercanos de mujeres que dirigen negocios o desarrollan proyectos profesionales propios. “Cuando una chica todavía no sabe a qué quiere dedicarse, es muy importante que tenga referentes femeninos en el mundo de la empresa”, afirmó.

Para la presidenta de Mulleres Ártabras, actividades como la celebrada este sábado ayudan a mostrar la variedad de profesiones en las que las mujeres ya están presentes, desde el pequeño comercio hasta ámbitos tecnológicos o creativos.

De hecho, esto fue lo que marcó los diferentes talleres que se celebraron a lo largo de la jornada. La programación comenzó por la mañana con un taller de pulseras de macramé impartido por la firma Sisterciñas. A continuación, la empresa de cosmética Celta Natural desarrolló un ritual facial con aloe vera, una propuesta centrada en el autocuidado y el bienestar.

A media mañana llegó taller de galletas y chocolate organizado por la pastelería artesanal La Frambuesita, que reunió a familias y público infantil. La sesión matinal concluyó con una actividad dedicada a los animales con la elaboración de juguetes para perros y gatos, con Lar do Belelle. La jornada continuó por la tarde con nuevas propuestas. Celta Natural regresó al escenario con el taller “Descubre tu estación vital y activa tu talento natural”, centrado en el desarrollo personal. Posteriormente, Traducciones Salceda organizó una competición de juegos comunicativos pensada para fomentar la creatividad y la participación.

Las actividades finalizaron con dos sesiones formativas dirigidas por la propia Marga Carballo. La primera fue un taller de robótica para niños de entre 5 y 12 años, mientras que la última propuesta del día abordó técnicas de estudio para adolescentes y familias, con consejos prácticos para mejorar la organización y el rendimiento académico.

Carballo destacó el carácter diverso del programa, pensado minuciosamente para atraer a públicos de diferentes edades. “Es una programación muy transversal. Queríamos que hubiera actividades para toda la familia y que cualquier persona pudiera acercarse, participar y conocernos”, explicó.

De esta forma, la cita no solamente sirvió para conmemorar el 8M, sino también para visibilizar el papel que las empresarias, sean o no de este colectivo, desarrollan a lo largo de todo el año. Entre emprendimiento, visibilidad social y compromiso con la igualdad, la entidad demostró que va mucho más allá de ser un simple colectivo, insistiendo en que su principal objetivo es crear una red de apoyo entre mujeres emprendedoras.

“Mulleres Ártabras no es solo una asociación de empresarias; es también una red de apoyo”, subrayó Carballo que, recalcó, asimismo, que la entidad organiza encuentros periódicos, formaciones y reuniones en las que las socias comparten experiencias, establecen contactos y generan nuevas colaboraciones. Además, estas actividades suelen estar abiertas a personas interesadas en conocer el proyecto, incluso aunque todavía no formen parte de la asociación.