José Sacristán, primer “sold out” de la XI edición del Festival Singular de Narón

Un momento de la puesta en escena Cedida

Con la totalidad de las localidades vendidas, “El hijo de la cómica” conquistó este viernes las tablas del Pazo da Cultura dejando, además, el listón bien alto para lo que queda de Festival Singular. Esta obra fue la encargada de abrir el telón de una nueva edición del evento que, como siempre, promete mucho más que teatro.

El reconocido José Sacristán subió en solitario a un escenario que no solo permitiría disfrutar de su faceta de actor, sino también de su capacidad de dirección y adaptación, puesto que él mismo fue el encargado de adaptar “El tiempo amarillo”, más de 600 páginas –y eso que su propio autor, Fernando Fernán Gómez, indicó que “no le gustan nada los libros gordos y que es mucho mejor no fiarse de las memorias”– que relatan las vivencias, relatadas por él mismo, del cómico, escritor y director de cine fallecido en 2007. Esta fue una figura muy relevante en la vida de Sacristán que, como reconoció encima de las tablas, “me enseñó a escuchar”. Así, fue recogiendo pasajes de la infancia y adolescencia del novelista en la capital española.

Como ya es habitual en sus visitas, pues no es la primera vez que el de Chinchón viene a los escenarios naroneses, el público se entregó a una representación en la que, sin duda alguna, el punto fuerte fue la emoción, como ya anunciaba el propio protagonista días antes de su vuelta al Pazo da Cultura.

Ahora, y aún recomponiéndose de una puesta en escena que trasladó al patio de butacas hasta los años de Guerra Civil y posguerra, en esta XI edición del Festival Singular del monólogo teatral será el turno de “Bailar agora”, una propuesta que se podrá disfrutar hoy mismo a partir de las 20.00 horas y en la que Marta Alonso Tejada ofrece “unha peza que mestura danza e humor para reflexionar sobre o paso do tempo, o corpo e a necesidade de seguir bailando —literal e metaforicamente— no presente”, avanzan desde el Padroado.

Asimismo, el certamen contempla obras que nunca antes se han podido disfrutar en España como son las propuestas internacionales “Ser Humana”, de la compañía uruguaya Baco Teatro, y “Girasoles para María”, del grupo cubano Teatro El Público. En el caso de la primera agrupación, cabe destacar que realizará una residencia artística en el Pazo, en concreto entre los días 10 y 12 de este mes. Por su parte, la propuesta “Sahara, La barca del desierto” llega por primera vez a Galicia.

Más arte

Con todo, el calendario de representaciones continuará mañana domingo con “Esperta o rinoceronte”, de la compañía Nao Caracola y orientada a público infantil.

La segunda semana del festival comenzará el viernes 13 con “Ser humana”, interpretada por Angie Oña. El sábado se pondrá en escena “Girasoles para María”, mientras que el día siguiente, las familias podrán disfrutar de “As aventuras de Mariña”, protagonizada por Alba Bermúdez. La programación continuará el 20 de marzo con “Sahara, la barca del desierto”, de Unahoramenos Producciones. El sábado 21 llegará “La mujer rota”, protagonizada por la actriz Anabel Alonso, y, al día siguiente, será el turno de “Estrafalaria”, con Atenea García. El festival afrontará su recta final a la semana siguiente con “Chegar e encher”, de Bea Campos, el día 27, seguido el sábado 28 por “Costa da Morte, cartografía dun naufraxio”, con Mariña Lestón. La undécima edición del festival concluirá el domingo 29 de marzo con el espectáculo familiar “Canta, buguina, canta”, interpretado por Marta Ortiz.

Además de las representaciones, el festival incluye talleres de interpretación y creación escénica, así como encuentros profesionales internacionales, reforzando el carácter formativo y de intercambio cultural del evento. En total, serán 16 actividades a lo largo de 24 días, todo ello en torno al mundo de la interpretación.