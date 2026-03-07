Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

Hacerse autónoma para encontrar la felicidad: Sandra Salceda, traductora jurada y miembro de Mulleres Ártabras

Ella fue una de las empresarias que este sábado dieron a conocer su actividad en el centro Odeón

Eva Mazás Arnoso
Eva Mazás Arnoso
07/03/2026 20:04
La empresaria durante el evento
La empresaria durante el evento
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Dentro de las que ayer se mudaron a Odeón para dar a conocer su andadura como empresarias y miembros de Mulleres Ártabras, estaba Sandra Salceda, traductora jurada. Ella no solamente pone en valor el papel de la asociación, sino también la valentía de ser autónoma.

¿Por qué decidió emprender y trabajar por su cuenta?

En realidad fue una idea que llevaba mucho tiempo rondándome la cabeza. Yo estudié traducción y soy traductora de profesión, pero durante muchos años estuve trabajando por cuenta ajena en puestos administrativos en empresas que necesitaban gente con idiomas. Siempre pensaba: “¿y si me hago autónoma y me dedico por fin a lo mío?”. Al final me animé y di el paso.

¿En qué momento tomó esa decisión?

Tenía 35 años. Llevaba ya unos doce o trece años trabajando por cuenta ajena y estaba bastante descontenta con los trabajos que tenía. Así que decidí probar con el emprendimiento y ver qué pasaba.

¿Y cómo ha sido la experiencia desde entonces?

Muy positiva. Llevo tres años como autónoma, el negocio no para de crecer y estoy súper contenta. De hecho, siempre digo que soy de esas autónomas que afirman que emprender ha sido lo mejor que les ha pasado en la vida… y creo que no somos tantas las que lo decimos.

También forma parte de Mulleres Ártabras, ¿qué supone un colectivo así para una mujer emprendedora?

Para mí ha sido una ayuda enorme, sobre todo al principio. Cuando empiezas, tener cerca a otras personas que están pasando por lo mismo o que ya han pasado por esa etapa es muy valioso. Te permite conocer gente, compartir experiencias y aprender mucho.

¿Qué aporta en concreto una asociación como esta?

En nuestro caso tiene además un componente muy importante porque reúne a mujeres de la comarca de Ferrolterra. Nos apoyamos mucho unas a otras, especialmente en cuestiones como la conciliación de la vida familiar con el trabajo o los retos de un negocio.

¿Cómo se materializa ese apoyo entre las integrantes?

De muchas maneras. Muchas de nosotras, por ejemplo, compatibilizamos el emprendimiento con un trabajo por cuenta ajena. Tener un espacio donde compartir inquietudes ayuda muchísimo. A veces en las comidas o encuentros que organizamos alguien comenta un proyecto que tiene en mente y las demás aportan ideas. O alguna dice: “me encanta, cuenta conmigo”. Ese intercambio constante de apoyo, contactos e inspiración es muy valioso.

Entonces, ¿recomendaría a otras emprendedoras formar parte de este tipo de redes?

Sin duda. Yo siempre animo a la gente a unirse a asociaciones. Tener una red de apoyo cuando emprendes marca una gran diferencia. Te sientes acompañada y, además, surgen oportunidades que quizá de otra manera nunca aparecerían.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Participantes en el Club de Debate Alingua en una jornada formativa

El Club de Debate Alingua pide calma ante la intoxicación en el centro Pérez Sequeiros
Redacción
Odeón con Mulleres Ártabras

Un escaparate de empresarias para reivindicar el talento de Ferrolterra
Eva Mazás Arnoso
La empresaria durante el evento

Hacerse autónoma para encontrar la felicidad: Sandra Salceda, traductora jurada y miembro de Mulleres Ártabras
Eva Mazás Arnoso
Un momento de la puesta en escena

José Sacristán, primer “sold out” de la XI edición del Festival Singular de Narón
Redacción