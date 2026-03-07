Hacerse autónoma para encontrar la felicidad: Sandra Salceda, traductora jurada y miembro de Mulleres Ártabras

La empresaria durante el evento Cedida

Dentro de las que ayer se mudaron a Odeón para dar a conocer su andadura como empresarias y miembros de Mulleres Ártabras, estaba Sandra Salceda, traductora jurada. Ella no solamente pone en valor el papel de la asociación, sino también la valentía de ser autónoma.

¿Por qué decidió emprender y trabajar por su cuenta?

En realidad fue una idea que llevaba mucho tiempo rondándome la cabeza. Yo estudié traducción y soy traductora de profesión, pero durante muchos años estuve trabajando por cuenta ajena en puestos administrativos en empresas que necesitaban gente con idiomas. Siempre pensaba: “¿y si me hago autónoma y me dedico por fin a lo mío?”. Al final me animé y di el paso.

¿En qué momento tomó esa decisión?

Tenía 35 años. Llevaba ya unos doce o trece años trabajando por cuenta ajena y estaba bastante descontenta con los trabajos que tenía. Así que decidí probar con el emprendimiento y ver qué pasaba.

¿Y cómo ha sido la experiencia desde entonces?

Muy positiva. Llevo tres años como autónoma, el negocio no para de crecer y estoy súper contenta. De hecho, siempre digo que soy de esas autónomas que afirman que emprender ha sido lo mejor que les ha pasado en la vida… y creo que no somos tantas las que lo decimos.

También forma parte de Mulleres Ártabras, ¿qué supone un colectivo así para una mujer emprendedora?

Para mí ha sido una ayuda enorme, sobre todo al principio. Cuando empiezas, tener cerca a otras personas que están pasando por lo mismo o que ya han pasado por esa etapa es muy valioso. Te permite conocer gente, compartir experiencias y aprender mucho.

¿Qué aporta en concreto una asociación como esta?

En nuestro caso tiene además un componente muy importante porque reúne a mujeres de la comarca de Ferrolterra. Nos apoyamos mucho unas a otras, especialmente en cuestiones como la conciliación de la vida familiar con el trabajo o los retos de un negocio.

¿Cómo se materializa ese apoyo entre las integrantes?

De muchas maneras. Muchas de nosotras, por ejemplo, compatibilizamos el emprendimiento con un trabajo por cuenta ajena. Tener un espacio donde compartir inquietudes ayuda muchísimo. A veces en las comidas o encuentros que organizamos alguien comenta un proyecto que tiene en mente y las demás aportan ideas. O alguna dice: “me encanta, cuenta conmigo”. Ese intercambio constante de apoyo, contactos e inspiración es muy valioso.

Entonces, ¿recomendaría a otras emprendedoras formar parte de este tipo de redes?

Sin duda. Yo siempre animo a la gente a unirse a asociaciones. Tener una red de apoyo cuando emprendes marca una gran diferencia. Te sientes acompañada y, además, surgen oportunidades que quizá de otra manera nunca aparecerían.