El Club de Debate Alingua pide calma ante la intoxicación en el centro Pérez Sequeiros

La Consellería de Sanidade ha designado un grupo para esclarecer el origen del brote alimenticio

Redacción
07/03/2026 20:11
Participantes en el Club de Debate Alingua en una jornada formativa
Participantes en el Club de Debate Alingua en una jornada formativa
Cedida
Después de que el pasado martes un total de 48 personas resultasen intoxicados en el centro sociocomunitario Manuela Pérez Sequerios –lugar que albergó la comida de las jornadas de debate Alingua, donde participaban los afectados–, tanto el Concello como la Consellería de Sanidade confirmaron que se está llevando a cabo una investigación con un grupo designado específicamente para este caso, que esclarecerá el origen del brote.

Mientras tanto, y después de que la situación fuera denunciada tanto por el Bloque Nacionalista Galego como por la Federación de Anpas de Ferrolterra, desde la organización del evento –integrado por los municipios de Ames, Arzúa, Betanzos, Carballo, Ferrol,Pontedeume, Pontevedra, Rois, Santa Comba, Santiago, Teo, Vilagarcía de Arousa y Narón– dieron a conocer, mediante una nota de presa que “desde a organización da actividade e os respectivos concellos contactouse cos responsables dos equipos de alumnado co fin de coñecer a situación e trasladóusenos que non houbo ningún caso grave e que non todos os participantes no xantar tiveran molestias”, explica la entidad.

Cientifica trabajando en el laboratorio

Sanidade inicia una investigación en Narón por un brote de gastroenteritis en el Pérez Sequeiros

Asimismo, dado que el local tiene titularidad municipal, desde el Club de Debate se remarca que “no momento no que coñeceu que había casos de posible intoxicación alimentaria, contactouse co centro Manuela Pérez Sequeiros para informalos e que se adoptasen medidas necesarias”. Remarcan que desde las instalaciones se solicitó a la Xunta de Galicia la puesta en marcha del protocolo aplicable en estos casos, “se tomaron mostras dos alimentos inxeridos para determinar se se trata de intoxicación alimentaria ou contaxio vírico”.

Por último, desde la entidad se agradeció la disponibilidad del gobierno de Marián Ferreiro, por la rápida “adopción de medidas (...) nada máis coñecer a situación”. Tanto Club como Concello están realizando un seguimiento de la situación.

