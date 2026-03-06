Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

Narón destina más de 800.000 euros a la mejora de los viales del término municipal

Los trabajos tienen como uno de los objetivos principales “garantir a seguridade da circulación”

Redacción
06/03/2026 19:19
Operarios trabajando en Castro
Operarios trabajando en Castro
Cedida
El Concello de Narón continúa inmerso en las obras de reparación y refuerzo del firme en diversos viales de la localidad “co obxectivo de mellorar o estado da rede viaria e garantir a seguridade da circulación”, como explican desde el gobierno de TEGA.

De hecho, desde el Consistorio recuerdan que la inversión total de las actuaciones que se están ejecutando asciende a 840.000 euros y contempla el arreglo de los desperfectos causados por el mal tiempo.

Una de las últimas intervenciones se desarrolló en la parroquia de O Val –con un presupuesto de 50.000 euros–, donde se reforzó el camino de A Carballeda. Actualmente, los trabajos se están llevado a cabo en las zonas de Pedregal, Villallonte, A Chousa, Vilares o Calliqueira, entre otras, que, en su totalidad, suponen un de­sembolso que supera los 170.000 euros y que se ejecutaran en su totalidad hasta el próximo 15 de abril, momento en el que está previsto la finalización de los trabajos.

Asimismo, cabe recordar que el Consistorio ha formalizado nuevas intervenciones en distintos puntos de la localidad, como Ferrerías, Corredoira y las calles San Pedro y Soria, donde, por un precio de 92.000 euros, se llevará a cabo labores de reparación asfáltica.

Al mismo tiempo, se proyecta la repavimentación de caminos en Cerdeiras, Capelada Ruxida, Río Seco, Carballal y Lodairo, obras que cuentan con una partida que asciende a cerca de 187.000 euros. El mayor desembolso, de 350.000 euros, se hará en, entre otras zonas, Bazón, Borreíros, Borrallada, Redondo y Camiño das Murallas.

Desde el Concello de Narón recuerdan que se trata de trabajos que dependen para su ejecución de las condiciones meteorológicas, por lo que “iranse executando de forma progresiva a medida que o estado do firme permita realizar os aglomerados con garantías técnicas”, explican.

