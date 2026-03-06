La OTC de Narón propone dos nuevas citas para dar a conocer las posibilidades de ahorro energético
Las propuestas se desarrollarán en las instalaciones del Pazo da Cultura
La Oficina de Transformación Comunitaria de Narón propone, en el Pazo da Cultura, dos nuevas citas para dar a conocer las posibilidades de ahorro y de eficiencia energética abiertas tanto a la vecindad como a las entidades locales.
La primera sesión, que se celebrará el próximo día 16 a las 19.00 horas tendrá como título “Como acceder ás axudas públicas: guía práctica para a veciñanza e as entidades”, y su eje central será explicar las subvenciones y programas existentes aplicables a esta materia. La segunda, que tendrá lugar al día siguiente en el mismo horario, será “Narón en comunidade: unha ferramenta para o aforro e a independencia enerxética”, y abordará este modelo para conocer los beneficios de un posible consumo compartido.
Por último, desde el Ayuntamiento se invita a la participación en una encuesta “destinada a coñecer mellor as necesidades, intereses e expectativas da poboación en materia enerxética”, explican.
Como incentivo, desde la administración local y la oficina, avanzan que entre las personas participantes se sortearán enchufes inteligentes, un dispositivo que controla y optimiza el consumo eléctrico en los hogares.