Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

La OTC de Narón propone dos nuevas citas para dar a conocer las posibilidades de ahorro energético

Las propuestas se desarrollarán en las instalaciones del Pazo da Cultura

Redacción
06/03/2026 19:22
Presentación de la Oficina de Transformación Comunitaria de Narón
Presentación de la Oficina de Transformación Comunitaria de Narón
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Oficina de Transformación Comunitaria de Narón propone, en el Pazo da Cultura, dos nuevas citas para dar a conocer las posibilidades de ahorro y de eficiencia energética abiertas tanto a la vecindad como a las entidades locales.

La primera sesión, que se celebrará el próximo día 16 a las 19.00 horas tendrá como título “Como acceder ás axudas públicas: guía práctica para a veciñanza e as entidades”, y su eje central será explicar las subvenciones y programas existentes aplicables a esta materia. La segunda, que tendrá lugar al día siguiente en el mismo horario, será “Narón en comunidade: unha ferramenta para o aforro e a independencia enerxética”, y abordará este modelo para conocer los beneficios de un posible consumo compartido.

Por último, desde el Ayuntamiento se invita a la participación en una encuesta “destinada a coñecer mellor as necesidades, intereses e expectativas da poboación en materia enerxética”, explican.

Como incentivo, desde la administración local y la oficina, avanzan que entre las personas participantes se sortearán enchufes inteligentes, un dispositivo que controla y optimiza el consumo eléctrico en los hogares.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Presentación de la Oficina de Transformación Comunitaria de Narón

La OTC de Narón propone dos nuevas citas para dar a conocer las posibilidades de ahorro energético
Redacción
Operarios trabajando en Castro

Narón destina más de 800.000 euros a la mejora de los viales del término municipal
Redacción
Pleno concello de Narón

El Concello de Narón tramitará subvenciones por valor de 215.000 euros correspondientes al ejercicio de 2025
Redacción
Imagen de archivo de un curso de defensa personal femenina celebrado en O Alto

El pabellón de A Gándara acogerá un seminario de defensa personal femenina el próximo mes de abril
Redacción