Narón

Sanidade inicia una investigación en Narón por un brote de gastroenteritis en el Pérez Sequeiros

El origen se achaca a una comida el día 3 que afectó a varios centros educativos que participaban en un debate

Redacción
05/03/2026 18:42
Cientifica trabajando en el laboratorio
La Consellería de Sanidade de la Xunta ha iniciado una "invesigación epidemiológica" después de que se confirmara un brote de gastroenteritis de origen alimentario en el centro sociocomunitario Manuela Pérez Sequeiros. 

Explican que, después de que se comunicasen ocho casos de intoxicación en el centro de día gestionado por Domus Vi, empresa encargada de elaborar y servir la comida de las jornadas de debate Alingua, se constituyó "de forma inmediata un equipo de investigación" que, remarcan, está formado por "especialistas en epidemiología y veterinarios inspectores de salud pública".

Los afectados, según la Consellería, presentan un cuadro de diarrea leve de corta duración, y el origen "parece situarse en el menú servido el pasado 3 de marzo".

Centro Maiores Manuela Pérez Sequeiros Narón

El BNG denuncia una "intoxicación" durante una actividad con menores celebrada en Narón

El equipo, como expone la Xunta, trabaja para determinar si es un caso de contaminación bacteriana o un proceso vírico compatible con la sintomatología. 

