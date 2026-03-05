Sanidade inicia una investigación en Narón por un brote de gastroenteritis en el Pérez Sequeiros

La Consellería de Sanidade de la Xunta ha iniciado una "invesigación epidemiológica" después de que se confirmara un brote de gastroenteritis de origen alimentario en el centro sociocomunitario Manuela Pérez Sequeiros.

Explican que, después de que se comunicasen ocho casos de intoxicación en el centro de día gestionado por Domus Vi, empresa encargada de elaborar y servir la comida de las jornadas de debate Alingua, se constituyó "de forma inmediata un equipo de investigación" que, remarcan, está formado por "especialistas en epidemiología y veterinarios inspectores de salud pública".

Los afectados, según la Consellería, presentan un cuadro de diarrea leve de corta duración, y el origen "parece situarse en el menú servido el pasado 3 de marzo".

El equipo, como expone la Xunta, trabaja para determinar si es un caso de contaminación bacteriana o un proceso vírico compatible con la sintomatología.