Éxito de participación en la charla formativa para deportistas del “Narón adestra en igualdade”

Un momento de la sesión Cedida

Cerca de una veintena de personas de 17 entidades deportivas tomaron parte ayer en una propuesta formativa sobre la igualdad de género en la actividad física, una iniciativa impulsada por el Concello que busca no solo concienciar, sino también formar y actuar en contra de la violencia machista en entornos deportivos.

Con el fin último de promover entornos seguros en todas las disciplinas posibles, Natalia Fraga, investigadora y especialista en estudios de género, fue la encargada de llevar a cabo esta sesión, donde se agruparon un total de 19 personas en la sala más 137 usuarios por streaming.

Entre estos asistentes, estuvo presente personal de Club Xadrez Narón, Club Atletismo Equilibrio, Club Balonmán Narón, Club Cidade de Narón, Club Piragüismo Narón, Hockey Narón, SPD Río Xuvia, CBD Narón, Club Arco Narón, Sociedade Deportiva O Val Narón, Asociación Deportiva e Recreativa Lobos de Naraío, AD Judo Ferrolterra, Club Kick Narón, Club Baile Deportivo Narón, Servizos Deportivos do Concello de Narón, Ximnaxio Beni Gym y una docente de Educación Física do IES As Telleiras.

Desde el gobierno de Marián Ferreiro se muestran agradecidos por esta acogida, asegurando que estas cifras de participación demuestran un “gran interese” por parte de los equipos, a los que consideran esenciales como “agentes socializadores” dentro de la localidad