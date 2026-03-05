El pabellón de A Gándara acogerá un seminario de defensa personal femenina el próximo mes de abril
La sesión tendrá lugar el día 11en horario de mañana
El Concello de Narón ha dado a conocer que el próximo 11 de abril, el pabellón da Mocidade de A Gándara acogerá un seminario intensivo de defensa personal femenina, “unha actividade formativa gratuíta dirixida a mulleres de todasas idades” que se organiza con la colaboración de la Diputación.
Para tomar parte en esta propuesta, las interesadas tendrán que cubrir un formulario que ya está disponible en la página web del organismo que preside Valentín González Formoso –cuyo enlace también está en las redes sociales del Ayuntamiento–
De esta forma, la actividad no solo se enmarca en el III Plan de Igualdade de la administración local, sino también el programa provincial que se centra específicamente en esta materia. De hecho, en relación con esta iniciativa, cabe destar que más de 1.200 mujeres de diferentes términos municipales de A Coruña han tomado parte, haciéndose, así, con “ferramentas prácticas para mellorar a seguridade persoal e a capacidade deresposta ante posibles situacións de risco”, explican desde TEGA