Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

El pabellón de A Gándara acogerá un seminario de defensa personal femenina el próximo mes de abril

La sesión tendrá lugar el día 11en horario de mañana

Redacción
05/03/2026 20:22
C Cívico do Alto curso de defensa personal femenina
Curso de defensa personal femenina celebrado en O Alto
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Concello de Narón ha dado a conocer que el próximo 11 de abril, el pabellón da Mocidade de A Gándara acogerá un seminario intensivo de defensa personal femenina, “unha actividade formativa gratuíta dirixida a mulleres de todasas idades” que se organiza con la colaboración de la Diputación.

Para tomar parte en esta propuesta, las interesadas tendrán que cubrir un formulario que ya está disponible en la página web del organismo que preside Valentín González Formoso –cuyo enlace también está en las redes sociales del Ayuntamiento–

De esta forma, la actividad no solo se enmarca en el III Plan de Igualdade de la administración local, sino también el programa provincial que se centra específicamente en esta materia. De hecho, en relación con esta iniciativa, cabe destar que más de 1.200 mujeres de diferentes términos municipales de A Coruña han tomado parte, haciéndose, así, con “ferramentas prácticas para mellorar a seguridade persoal e a capacidade deresposta ante posibles situacións de risco”, explican desde TEGA

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Pleno concello de Narón

El Concello de Narón tramitará subvenciones por valor de 215.000 euros correspondientes al ejercicio de 2025
Redacción
C Cívico do Alto curso de defensa personal femenina

El pabellón de A Gándara acogerá un seminario de defensa personal femenina el próximo mes de abril
Redacción
Un momento de la sesión

Éxito de participación en la charla formativa para deportistas del “Narón adestra en igualdade”
Redacción
Cientifica trabajando en el laboratorio

Sanidade inicia una investigación en Narón por un brote de gastroenteritis en el Pérez Sequeiros
Redacción