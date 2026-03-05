El Concello de Narón tramitará subvenciones por valor de 215.000 euros correspondientes al ejercicio de 2025

Pleno concello de Narón Daniel Alexandre

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) recogió en su número 42 la aprobación definitiva del expediente de modificación de las bases de ejecución del presupuesto municipal de Narón que, con esta medida, incluye las subvenciones que quedaron pendientes de tramitar en el pasado ejercicio.

En total, el documento recoge aportaciones de la administración local por valor de 215.200 euros, a repartir entre un total de 29 entidades sociales, educativas, culturales y empresariales asentadas en el concello.

En relación con las partidas económicas adjudicadas, la que supone un mayor desembolso es la que irá a parar a Cáritas Diocesana Mondoñedo-Ferrol, que recibirá 20.000 euros para el programa de atención a personas con escasos recursos o en riesgo de exclusión social. De hecho, este ámbito de actuación es uno de los más beneficiados, ya que el Centro de Recursos Solidarios de Narón contará con 16.500 euros para iniciativas similares; 13.000 irán a parar a la Asociación de Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal y otros 11.000 se destinarán al programa de Axuda de Emerxencia que desarrolla el Fondo Galego de Cooperación e Solidariede, entre otras aportaciones.

Por su parte, en el ámbito educativo también recibirán este apoyo para hacer frente a los gastos derivados del servicio de comedor y desayunos –el máximo importe, de 10.700 euros, irá destinado a la ANPA O Buxato–, así como a aquellas procedentes de la realización de actividades educativas que serán para los colegios de A Solaina, Piñeiros, Santiago Apóstol y el instituto Terra de Trasancos.

El apartado cultural incluye ayudas para entidades como la Sociedad Cultural Areosa, la asociación vecinal O Couto o la SCR A Pombiña, destinadas a la organización de actividades culturales y de ocio. En este caso todas las aportaciones cuentan con el mismo presupuesto: 5.500 euros. Por su parte, la AVV Virxe de Fátima contará con una subvención de 2.900 euros.

Además, el Ayuntamiento respalda iniciativas relacionadas con la promoción económica y empresarial de la comarca, con aportaciones a la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (Cofer) – 15.000 euros–, la Asociación de Comerciantes de Narón – 13.000–, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal –5.000– y la fundación Exponav – 10.000–, dedicada a la difusión del conocimiento sobre la construcción naval y las actividades marítimas. Asimismo, tanto la cofradía de pescadores de Barallobre como la de Ferrol percibirán 6.000 euros.

El acuerdo fue aprobado inicialmente por el pleno municipal el pasado 29 de enero y ha quedado definitivamente ratificado al no presentarse alegaciones durante el periodo de exposición pública. Con esta decisión, el gobierno local busca reforzar el tejido asociativo y apoyar proyectos sociales, educativos, culturales y económicos del municipio.