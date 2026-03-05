El Concello de Narón asegura que ya se están investigado las intoxicaciones del Pérez Sequeiros
Explican que la administración “non foi organizadora do xantar"
Después de que el Bloque Nacionalista Galego de Narón y la Federación de Anpas de Ferrolterra (Feanpa) denunciasen una "intoxicación" en las jornadas del debate de Alingua que afectó tanto a estudiantes como docentes, el Concello de Narón ha asegurado que el centro sociocomunitario Manuela Pérez Sequeiros, donde se celebró la comida, “xa deu traslado do sucedido ás autoridades sanitarias para poñer en marcha o protocolo correspondente e determinar, a través das mostras conservadas, se se tratou dunha contaminación alimentaria ou dun contaxio vírico de gastroenterite compatible cos síntomas desenvolvidos”. "
Explican que los afectados serían los participantes del turno del martes 3, estando presentes el IES As Telleiras, IES Terra de Trasancos, Canido e Saturnino Montojo. Asimismo, subrayan que "todas as actividades organizadas desde o consistorio cumpren sempre coas condicións de seguridade necesarias para a participación do alumnado e o público, mantendo escrupulosamente os protocolos establecidos polas autoridades sanitarias”.
Por su parte, desde el gobierno de Marián Ferreiro dieron a conocer que el Concello “non foi organizador do xantar", explicando que la celebración del certamen está gestionada “por unha empresa externa encargada da organización os debates”.