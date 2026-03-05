El BNG denuncia una "intoxicación" durante una actividad con menores celebrada en Narón

Centro Maiores Manuela Pérez Sequeiros Narón Jorge Meis

"O Manuela Pérez Sequeiros semella unha película de terror", asevera la representante del Bloque Nacionalista Galego de Narón, que anunció durante esta jornada de jueves su condena ante la "intoxicación alimentaria" en el centro sociocomunitario después de la celebración del Club de Debate Alingua, el pasado lunes día 2.

Mediante una nota de prensa, la agrupación exige responsabilidades al gobierno de Marián Ferreiro. “Dende o BNG consideramos inadmisible que nunha actividade organizada polo Concello non se garantisen as mínimas condicións de seguridade alimentaria, o goberno municipal ten que actuar xa e pedir desculpas” aserveró Ledo que, al mismo tiempo, quiso remarcar el apoyo del grupo a las familias de los afectados y afectadas.

Según los datos del BNG, los intoxicados provienen de los IES As Telleiras, Terra de Trasancos, Canido, Saturnino Montojo, Breamo y Santiago Apóstol, y desde la Federación de Anpas de Ferrolterra aseguran que hay quien se encuentra "verdaderamente mal". Con todo, desde la agrupación nacionalista ponen el foco en las "garantías", entendiendo que en una cita como estas jornadas, "de debate escolar sobre saúde mental xuvenil que son de grande interese" tienen que llevarse a cabo sin ningún tipo de fisura en materia "sanitaria e de seguridade".

"Dende o BNG non imos permitir que se poña en risco a saúde da nosa mocidade. O Manuela Pérez, por desgraza, leva tempo acumulando queixas polo que pedimos que Marián Ferreiro dea a cara e responda ante as familias de xeito inmediato", exigió la portavoz del grupo que, además, insta a que se cese "de inmediato" a la empresa concesionaria del centro sociocomunitario, la Domus Vi, y que se indemnice a las familias a causa de una situación "de vulnerabilidade, pois nas xornadas participaron moitos menores que agora están padecendo unha situación grave de saúde".