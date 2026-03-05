Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

El BNG denuncia una "intoxicación" durante una actividad con menores celebrada en Narón

Desde la Federación de Anpas de Ferrolterra reportaron los casos de los afectados por la comida del Pérez Sequeiros

Eva Mazás Arnoso
Eva Mazás Arnoso
05/03/2026 13:14
Centro Maiores Manuela Pérez Sequeiros Narón
Centro Maiores Manuela Pérez Sequeiros Narón
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

"O Manuela Pérez Sequeiros semella unha película de terror", asevera la representante del Bloque Nacionalista Galego de Narón, que anunció durante esta jornada de jueves su condena ante la "intoxicación alimentaria" en el centro sociocomunitario después de la celebración del Club de Debate Alingua, el pasado lunes día 2.

Mediante una nota de prensa, la agrupación exige responsabilidades al gobierno de Marián Ferreiro. “Dende o BNG consideramos inadmisible que nunha actividade organizada polo Concello non se garantisen as mínimas condicións de seguridade alimentaria, o goberno municipal ten que actuar xa e pedir desculpas” aserveró Ledo que, al mismo tiempo, quiso remarcar el apoyo del grupo a las familias de los afectados y afectadas.

Según los datos del BNG, los intoxicados provienen de los IES As Telleiras, Terra de Trasancos, Canido, Saturnino Montojo, Breamo y Santiago Apóstol, y desde la Federación de Anpas de Ferrolterra aseguran que hay quien se encuentra "verdaderamente mal". Con todo, desde la agrupación nacionalista ponen el foco en las "garantías", entendiendo que en una cita como estas jornadas, "de debate escolar sobre saúde mental xuvenil que son de grande interese" tienen que llevarse a cabo sin ningún tipo de fisura en materia "sanitaria e de seguridade".

"Dende o BNG non imos permitir que se poña en risco a saúde da nosa mocidade. O Manuela Pérez, por desgraza, leva tempo acumulando queixas polo que pedimos que Marián Ferreiro dea a cara e responda ante as familias de xeito inmediato", exigió la portavoz del grupo que, además, insta a que se cese "de inmediato" a la empresa concesionaria del centro sociocomunitario, la Domus Vi, y que se indemnice a las familias a causa de una situación "de vulnerabilidade, pois nas xornadas participaron moitos menores que agora están padecendo unha situación grave de saúde".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Centro Maiores Manuela Pérez Sequeiros Narón

El BNG denuncia una "intoxicación" durante una actividad con menores celebrada en Narón
Eva Mazás Arnoso
Imagen de archivo de una sesión

Abierto el proceso para conocer el Regulamento de Participación Cidadá
Redacción
El ideal gallego

Sedes se prepara para acoger un año más el aniversario de la Revolta Popular de 1918
Redacción
Un momento de la rúbrica

Narón refuerza a los bomberos con formaciones específicas de la mano de Compartment Fire Behaviour and Rescue Training
Redacción