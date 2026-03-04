Sedes se prepara para acoger un año más el aniversario de la Revolta Popular de 1918

Un momento de la anterior edición Jorge Meis

Dentro de diez días, el 15 de marzo, la parroquia de Sedes celebrará el 108 aniversario de la Revolta Popular de 1918 que, en este año, establecerá un paralelismo entre las luchas agrarias del siglo XX con el actual tratado Mercosur.

La jornada arrancará a las 12.00 horas en el local social con un coloquio en el que intervendrán Olaia Ledo, en representación de la Comisión que organiza el evento, y el diputado en el Parlamento Galego, Secundino Fernández. Ellos serán los encargados de dar el pistoletazo de salida a una cita que continuará en la Feira do 13, donde tendrá lugar la tradicional ofrenda floral que, además, contará con la intervención de Vai rañala meu! gracias a Bea Mosquera.

El broche final lo pondrá una comida popular, programada para las 15.00 horas, pensado “para ser un espazo de encontro e confraternización entre veciños, activistas e visitantes”, explican desde la organización.

El precio será de 15 euros para adultos, mientras que los niños hasta los 10 años tendrán que abonar 6. Asimismo, se habilitará un espacio específico para aquellas personas que prefieran llevar su propia comida. Para inscripciones y más información: 696 475 314 o revoltapopularmarzo1918@gmail.com.