Narón refuerza a los bomberos con formaciones específicas de la mano de Compartment Fire Behaviour and Rescue Training

Un momento de la rúbrica Cedida

A través del Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento de Narón, el Concello firmó un convenio marco de colaboración con la asociación Compartment Fire Behaviour and Rescue Training (CFBT) España que permitirá, como explican desde el gobierno municipal, “desenvolver ao longo deste ano —e con posibilidade de prórroga— un calendario de sesións técnicas en formato presencial e en liña, centradas na actualización de coñecementos e na mellora da seguridade nas intervencións”.

A la presentación asistieron la alcaldesa de la localidad, Marián Ferreiro; el presidente de la entidad, Guillermo Varela Olmedo; el edil de Seguridade Cidadá, José Oreona, y, por parte del cuerpo, Adrián Fraga. El grupo explicó que esta propuesta contará con un mínimo de 16 horas lectivas al año y se estructurarán en sesiones que combinen teoría y exposiciones, cuestión que, aseguran, permite el intercambio de conocimientos entre profesionales de distintas ramas de emergencias.

En este sentido, desde Alcaldía se remarcó que la puesta en marcha de un programa especializado en el ámbito de los incendios estructurales “reforza a aposta do Concello pola formación continua do persoal de emerxencias, un elemento clave para garantir intervencións cada vez máis seguras e eficaces”, remarcó Ferreiro subrayando, además, que la “actualización constante de coñecementos nun eido tan complexo como o comportamento do lume en espazos confinados resulta fundamental para protexer tanto aos profesionais como á cidadanía”.

Por el momento, el calendario del presente ejercicio incluye sesiones sobre lectura de incendios, técnicas de aplicación de agua, ventilación y extracción de humo, instalaciones hidráulicas o toma de decisiones al mando, entre otras cuestiones. Todas ellas serán impartidas por bomberos del ámbito nacional e internacional.