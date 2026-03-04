Abierto el proceso para conocer el Regulamento de Participación Cidadá

Imagen de archivo de una sesión Cedida

El Concello de Narón recuerda que tanto este jueves, entre las 19.00 y las 20.30 horas, como el sábado, desde las 10.00 a las 11.30 horas, celebrará dos reuniones abiertas a las entidades del municipio con el objetivo de dar a conocer el nuevo Regulamento de Participación Cidadá.

Así, estas citas, que tendrán lugar en el centro cívico de San Mateo y en el auditorio, respectivamente, permitirán entrar en detalle en la norma municipal encargada de establecer los diferentes mecanismos y canales de los que se pueden beneficiar tanto los vecinos y vecinas como las diferentes entidades de la localidad.

En este documento, como recordaron desde el Ayuntamiento, se recogen tanto los derechos y deberes de las asociaciones, como los instrumentos de consulta y propuesta, pasando, así mismo, por los diferentes órganos de participación.

Se trata, de esta forma, de una cuestión “clave para reforzar a transparencia, ordenar os procesos participativos e garantir que as achegas das asociacións e colectivos teñan encaixe real na toma de decisións municipais. A súa actualización busca adaptar o marco normativo á realidade actual do municipio e mellorar a coordinación entre administración e sociedade civil”, explican desde la administración.

De esta forma, los dos encuentros programados complementan el trabajo desarrollado por el Consello Xeral de Participación Cidadá, y en ellos se compartirá información práctica para conocer de primera mano el alcance del reglamento, los cambios aplicados y las posibilidades que tienen las diferentes entidades de la localidad.

Cabe recordar que la participación en alguna de estas sesiones necesita inscripción previa, que se podrá tramitar a través de internet. Para más información, el Concello recuerda que se puede contactar con la Escola de Participación Cidadá en el 603 865 413 o mediante escolaparticipacion@naron.gal.