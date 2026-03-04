Abierto el proceso para conocer el Regulamento de Participación Cidadá
Las citas se celebrarán tanto este jueves como el sábado
El Concello de Narón recuerda que tanto este jueves, entre las 19.00 y las 20.30 horas, como el sábado, desde las 10.00 a las 11.30 horas, celebrará dos reuniones abiertas a las entidades del municipio con el objetivo de dar a conocer el nuevo Regulamento de Participación Cidadá.
Así, estas citas, que tendrán lugar en el centro cívico de San Mateo y en el auditorio, respectivamente, permitirán entrar en detalle en la norma municipal encargada de establecer los diferentes mecanismos y canales de los que se pueden beneficiar tanto los vecinos y vecinas como las diferentes entidades de la localidad.
En este documento, como recordaron desde el Ayuntamiento, se recogen tanto los derechos y deberes de las asociaciones, como los instrumentos de consulta y propuesta, pasando, así mismo, por los diferentes órganos de participación.
Se trata, de esta forma, de una cuestión “clave para reforzar a transparencia, ordenar os procesos participativos e garantir que as achegas das asociacións e colectivos teñan encaixe real na toma de decisións municipais. A súa actualización busca adaptar o marco normativo á realidade actual do municipio e mellorar a coordinación entre administración e sociedade civil”, explican desde la administración.
De esta forma, los dos encuentros programados complementan el trabajo desarrollado por el Consello Xeral de Participación Cidadá, y en ellos se compartirá información práctica para conocer de primera mano el alcance del reglamento, los cambios aplicados y las posibilidades que tienen las diferentes entidades de la localidad.
Cabe recordar que la participación en alguna de estas sesiones necesita inscripción previa, que se podrá tramitar a través de internet. Para más información, el Concello recuerda que se puede contactar con la Escola de Participación Cidadá en el 603 865 413 o mediante escolaparticipacion@naron.gal.